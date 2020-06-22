Новые правила Минздрава позволили властям Киева смягчить карантин

После смены критериев оценки уровня заболеваемости в регионах, возможности для дальнейшего смягчения ограничений получили Киев и 10 областей.

В то же время с сайта министерства удалены предыдущие сообщения о показателях для ослабления карантина по действовавшим ранее правилам, сообщает БизнесЦензор.

В то же время количество регионов, которые не выполняют новые требования к смягчению карантина после изменения правил оценки выросло до 14.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабмин продлил действие так называемого "адаптивного" карантина до 31 июля, а также по инициативе министра здравоохранения Максима Степанова изменил критерии оценки уровня заболеваемости в регионах для смягчения ограничений.

Так, теперь регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10% .

Согласно действовавшим раньше критериям, количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней не должно превышать 12 на 100 тыс. населения, загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, не должна превышать 50%, а среднее количество тестирований (методами полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа) в течение последних 7 дней должно быть больше 12 на 100 тыс. населения.