Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные операторы АЗС, работающие в эконом-сегменте, 22 июня продолжили начатое на предыдущей неделе повышение цен на бензины и дизельное топливо.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сеть Motto повысила цены на бензины в Киевской области на 30 копеек за литр: А-92 подорожал до 16,88 грн/л, А-95 – до 17,88 грн/л. При этом дизтопливо на станциях этой сети в столичном регионе подорожало на 50 копеек – до 17,88 грн/л. В Харьковской области в сети Motto на 20 копеек за литр подорожали только бензины.

Сеть Avantage7 на станциях в столичном регионе повысила стоимость дизтоплива на 50 копеек – до 17,95 грн/л, оставив цены на бензины на прежнем уровне.

Кроме этого, полтавская сеть "Автотранс" за выходные повысила цены на бензины на 50 коп. Так, цена на бензин марки А-92 выросла до 21,43 грн/л, на бензин А-95 – до 22,43 грн/л.

На станциях сети BVS бензины подорожали на 30 копеек: А-92 – до 20,99 грн/л, А-95 – до 21,99 грн/л.

Сеть UPG за выходные повысила стоимость дизельного топлива на 30 коп. – до 19,20 грн/л во всех регионах присутствия.

Как сообщалось, сети-дискаунтеры на прошлой неделе 15-19 июня перешли к повышению цен на топливо. В частности, бензины и дизтопливо подорожали на станциях Avantage, "БРСМ-Нафта", Motto и AMIC.

Напомним, с конца марта по начало мая розничные операторы массово снижали цены вслед за импортными котировками. За почти два месяца цены в среднем упали на 2,65 грн/л.