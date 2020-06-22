Китай планирует начать строительство заводов без рабочих

Шанхай будет введет "специальные меры" для строительства образцовых беспилотных заводов.

Об этом сообщает газета "Жэньминь жибао" по итогам конференции Индустриального парка по интеллектуальному производству Шанхая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Министерство коммерции КНР.

В частности, планируется, что к 2022 году в Шанхае будет построено 100 образцовых беспилотных заводов, 10 показательных интеллектуальных заводов, а также 10 системных интеграторов интеллектуального производства и 10 платформ промышленного интернета для вертикальных индустрий.

Ожидается, что в будущем в Шанхае появится около 10 тыс. роботов, что привлечет 30 млрд юаней инвестиций, а эффективность производства увеличится в среднем на более 20% при снижении операционных расходов на 20%.

Кроме этого, в Шанхае также будет учрежден инвестиционный фонд по интеллектуальному производству объемом в 10 млрд юаней.