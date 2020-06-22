Банки на прошлой неделе выдали "доступных кредитов" на 104 миллиона

В рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки за неделю выдали 82 новых кредита на общую сумму 104,67 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Всего, по состоянию на 22 июня 2020 года, уже выдано 721 кредит на общую сумму 509,43 млн грн.

Заем в рамках программы можно получить уже в 16 банках: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Банк "Львов", ПУМБ, "Банк "Альянс", "Кредобанк", "Банк "Восток", "Райффайзен банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Альфа-банк", "Банк "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь Банк".

"Расширение круга уполномоченных банков увеличивает количество предпринимателей, которые имеют возможность получить государственную поддержку. Только за один прошлый неделю уполномоченные банки заключили практически 11% выданных за весь период действия программы кредитов. Интересно, что несмотря на то, что правительством, путем введения инструмента рефинанса фактически были трансформированы "Доступные кредиты 5-7-9%" в программу поддержки бизнеса, пострадавшего от карантинных мер, внедренных для борьбы с пандемией COVID-19, популярностью все еще пользуется базовый продукт программы - инвестиционные кредиты. Я считаю, это хороший сигнал, который свидетельствует, что украинский бизнес, несмотря на трудные времена, думает о развитии и инвестирует в это средства", - отметил исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Руслан Гашев.

На прошлой неделе правительство упростило условия участия в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и среднего бизнеса. В частности, были смягчены требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса, сняты ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.