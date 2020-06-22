"Укрзализныця" запретила ввоз пустых вагонов из России

"Укрзализныця" расширила список типов грузовых вагонов иностранных владельцев, на въезд которых в страну в пустом состоянии введен запрет.

Как сообщили в компании, запрет вступил в силу с 21 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на медиа-центр "Магистраль".

"С 21 июня 2020 года "Укрзализныця" вводит конвенционный запрет на въезд частных порожних вагонов принадлежности других государств в адрес любых получателей", – сказано в сообщении.

Как пояснили в департаменте коммерческой работы "Укрзализныци", введение запрета вызвано перенасыщением в Украине парка грузовых вагонов и является средством борьбы с профицитом. При этом нагруженные вагоны других государств могут без ограничений заходить в Украину, а также вывозить грузы отечественных производителей.

"Главным поставщиком подвижного состава для осуществления перевозок на пространстве с шириной колеи 1520 мм является Российская Федерация, в которой также наблюдается профицит парка", – отмечается в сообщении.

Планируется, что конвенция будет действовать, пока объемы перевозок в Украине не увеличатся и не понадобится дополнительный пустой подвижной состав из других государств.

В компании напомнили, что подобный запрет вводится не впервые. Так, с осени 2019 года действует конвенция на въезд пустых полувагонов. Сейчас же список расширен на другие основные типы подвижного состава, в частности зерновозы, цементовозы и крытые вагоны.