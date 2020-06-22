Пенсионный фонд запустил услугу автоматического назначения пенсии, – Минсоцполитики

Пенсионный фонд Украины разработал и ввел в опытную эксплуатацию новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

Услуга будет предоставляться средствами вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами.

Для этого необходимо:

заполнить атрибуты анкеты-заявления;

добавить сканированные копии документов;

подписать анкету-заявление КЭП и отправить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.

С начала работы сервиса автоматического назначения пенсии анкеты-заявления подали 356 будущих пенсионеров.

В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям веб-портала Пенсионного фонда, не имеющих КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).