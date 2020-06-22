БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
846 0

Пенсионный фонд запустил услугу автоматического назначения пенсии, – Минсоцполитики

Пенсионный фонд запустил услугу автоматического назначения пенсии, – Минсоцполитики

Пенсионный фонд Украины разработал и ввел в опытную эксплуатацию новую сервисную услугу - автоматическое назначение пенсии.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

Услуга будет предоставляться средствами вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП) и позволит назначать пенсии автоматически при достижении пенсионного возраста с учетом всех имеющихся в Пенсионном фонде данных, заранее поданных будущими пенсионерами.

Для этого необходимо:

  • заполнить атрибуты анкеты-заявления;
  • добавить сканированные копии документов;
  • подписать анкету-заявление КЭП и отправить ее в территориальный орган Пенсионного фонда.

С начала работы сервиса автоматического назначения пенсии анкеты-заявления подали 356 будущих пенсионеров.

В ближайшее время услуга будет доступна и пользователям веб-портала Пенсионного фонда, не имеющих КЭП. Они смогут предоставлять все необходимые документы, авторизовавшись с использованием банковской идентификации (BankID).

Автор: 

пенсія (683) Міністерство соціальної політики (663) електронні послуги (91)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 