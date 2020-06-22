Совместный иск Тимошенко и Медведчука угрожает транзиту газа через Украину, – Коболев

В случае, если Конституционный суд удовлетворит ходатайство группы народных депутатов во главе с Юлией Тимошенко и Виктором Медведчуком и признает неконституционным закон об анбандлинге "Нафтогаза", российский "Газпром" сможет разорвать договор на транзит газа через Украину.

Об этом глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"После этого, скорее всего, Секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у "Оператора ГТС" сертификацию. Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор", – сказал Коболев.

По мнению главы "Нафтогаза", именно "Газпром" больше всего выиграет от отмены анбандлинга.

"С "Газпромом" мы работаем по принципу "качай или плати". На сегодня он не использует около половины забронированных мощностей нашей ГТС. То есть, в их восприятии, они переплачивают, и негативный для нас сценарий был бы для "Газпрома" очень позитивным. Бенефициаром этого процесса с большой вероятностью мог бы оказаться именно "Газпром", – добавил Коболев.

Как сообщалось, в конце мая в Конституционный суд Украины (КС) поступило конституционное представление от 47 депутатов Верховной Рады относительно конституционности закона №264-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Его подписали депутаты от фракций "Оппозиционный блок - За жизнь" Виктора Медведчука и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Авторы представления считают, что предусмотренная законом независимость оператора газотранспортной системы нарушает право Кабинета министром распоряжаться государственным имуществом.