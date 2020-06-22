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Совместный иск Тимошенко и Медведчука угрожает транзиту газа через Украину, – Коболев

Совместный иск Тимошенко и Медведчука угрожает транзиту газа через Украину, – Коболев

В случае, если Конституционный суд удовлетворит ходатайство группы народных депутатов во главе с Юлией Тимошенко и Виктором Медведчуком и признает неконституционным закон об анбандлинге "Нафтогаза", российский "Газпром" сможет разорвать договор на транзит газа через Украину.

Об этом глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил в интервью Liga.net, передает БизнесЦензор.

"После этого, скорее всего, Секретариат энергетического сообщества скажет нам, что мы не выполнили свои обязательства, и заберет у "Оператора ГТС" сертификацию. Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор", – сказал Коболев.

По мнению главы "Нафтогаза", именно "Газпром" больше всего выиграет от отмены анбандлинга.

"С "Газпромом" мы работаем по принципу "качай или плати". На сегодня он не использует около половины забронированных мощностей нашей ГТС. То есть, в их восприятии, они переплачивают, и негативный для нас сценарий был бы для "Газпрома" очень позитивным. Бенефициаром этого процесса с большой вероятностью мог бы оказаться именно "Газпром", – добавил Коболев.

Как сообщалось, в конце мая в Конституционный суд Украины (КС) поступило конституционное представление от 47 депутатов Верховной Рады относительно конституционности закона №264-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа". Его подписали депутаты от фракций "Оппозиционный блок - За жизнь" Виктора Медведчука и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Авторы представления считают, что предусмотренная законом независимость оператора газотранспортной системы нарушает право Кабинета министром распоряжаться государственным имуществом.

Автор: 

газ (7932) Газпром (2555) КС (163) Медведчук Віктор (358) Нафтогаз (3315) Тимошенко Юлія (46) Коболєв Андрій (504)


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Топ коментарі
+30
юля всегда работала на ***** и газпром))) тоже новость
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22.06.2020 18:25
+20
Ну у Капительманши-разводки по газу с Путиным- основной бизнес. Началось еще с Лазоренко, потом газ с Путим по 450,при цене в 250. Теперь хочет хапнуть у страны и на разрушении транзита через Украину. Когда Жулька наестся?
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22.06.2020 19:48
+17
у тимошенки - давняя связь с мертведчуком, еще с тех пор как она его к себе в замы протаскивала.
"Юлька в 2005 проталкивала Медведчука к себе в вице-премьеры. Ющенко был категорически против. После этого она проталкивала его в послы Украины в РФ. Оранжевая команда была тогда в шоке. А Луценко был в ступоре, когда узнал, что Шуфрич был ее любовником и она отдыхала с ним в Средиземном море на яхте Медведчука. Янукович единственному Шуфричу разрешил не голосовать за посадку Тимошенко - как-никак любимая женщина Шуфрича."
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22.06.2020 22:11
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Ви бачите як ця погань Порошенко навчила маніпулювати Кобилєва.А на самому ділі Медведчук і Порошенко давні знайомі,однопартійці по СДПУ(о).Десь в ті часи Медведчук христив сина Порошенко Мішу.Порошенко Після обрання в президенти Порошенко через Грицака поміг завести нафтогазовий бізнес агента ФСБ Медведчука в Україну.Віджимав 112канал для Медведчука і Рабіновіча.А потім Ньюсван і Зік.СБУ дозволило літати Медведчуку до кума в РФ спецрейсом - це як?.І все це творилось в Україні під патріотичними гаслами "герої не вмирають"під час війни з Росією...
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23.06.2020 17:06 Відповісти
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