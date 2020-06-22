Перевозки пассажиров с начала года упали на 44%, – Госстат

Транспортные компании Украины в январе-мае 2020 года перевезли 1,01 млрд пассажиров, что на 43,7% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, пассажирооборот транспортных компаний за отчетный период составил 20,1 млрд пасс./км, что на 51,6% меньше показателя за указанный период прошлого года.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом в январе-мае текущего года воспользовалось 28 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 55,9% меньше, чем в январе-мае 2019 года, а услугами автомобильного транспорта – 420,5 млн пассажиров (на 44,8% меньше).

Авиационный транспорт сократил перевозку пассажиров на 56,2% – до 2 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, в январе-мае трамваями воспользовалось 170,9 млн пассажиров (сокращение на 34,9%), метрополитеном – 144 млн (сокращение на 51,8%), троллейбусами – 246,9 млн (сокращение на 39,1%).

Перевозка пассажиров водным транспортом уменьшилась на 98,9% и составила около 10 тыс. человек.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.