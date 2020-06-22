Украина поднялась на 13 место в мировом рейтинге производителей стали

Украина по итогам работы металлургических предприятий в мае 2020 года снизила производство стали на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1,638 млн тонн, но поднялась с 15 на 13 место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции.

Об этом свидетельствуют подсчеты Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, в мае зафиксировано падение выплавки стали к маю 2019 года в большинстве стран первой десятки, кроме Китая и Ирана. При этом наибольшее снижение выплавки стали зафиксировано в Индии – на 39,1%.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам мая выглядит следующим образом: Китай (92,27 млн тонн, рост на 4,2%), Япония (5,92 млн тонн, падение на 31,8%), Южная Корея (5,39 млн тонн, "минус" 14,1%), РФ (6 млн тонн, "минус" 4,8%), Индия (5,77 млн тонн, падение на 39,1%), США (4,79 млн тонн, падение на 36,6%), Германия (2,85 млн тонн, "минус" 18,9%), Иран (2,35 млн тонн, рост на 8,9%), Турция (2,27 млн тонн, снижение на 25,8%) и Бразилия (2,19 млн тонн, падение на 22,6%).

Далее следуют Вьетнам (1,95 млн тонн, +11,4%), Тайвань (КНР, 1,73 млн тонн, -10,6%), Украина (1,64 млн тонн, -10,4%), Мексика (1,45 млн тонн, -13,2%) и Италия (1,25 млн тонн, -43,6%).

В мае 64 страны произвели 148,78 млн тонн стали, что на 8,7% ниже, чем в мае 2019 года.

За пять месяцев текущего года 64 страны произвели 728,715 млн тонн стали, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла 13 место (в 2018 году – 21,1 млн тонн, 13 место).