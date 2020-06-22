На Буковине обнаружили 34 случая кражи газа с начала года

Специалисты АО "Черновцыгаз" с начала года выявили 34 случая несанкционированного отбора природного газа бытовыми потребителями области, сумма ущерба составила почти 800 тысяч гривен.

Как сообщает пресс-служба компании, в том числе обнаружено 3 случая самовольного восстановления газоснабжения и 31 случай безучетного потребления газа с вмешательством в работу счетчика, передает БизнесЦензор.

Большинство нарушений допущены бытовыми потребителями в Выжницком, Кицманском и Хотинском районах.

Сумма причиненного ущерба составила 795 тыс. грн. По состоянию на средину июня нарушителями уплачено 310 тыс. грн возмещения.

В компании отмечают, что специалисты отслеживают сторонние вмешательства в работу газораспределительных сетей с помощью специального современного оборудования. Это позволяет быстрее и эффективнее находить места потерь, а также подтверждать факты вмешательств.

"В случае обнаружения кражи газа потребитель-нарушитель должен заплатить за неучтенные объемы в размере предельных норм потребления, что в разы превышает стоимость санкционированного отбора. Кроме того, в зависимости от характера нарушения, злоумышленнику придется заплатить за прекращение и возобновление газоснабжения, оплатить стоимость повреждения счетчика", – объяснил технический директор АО "Черновцыгаз" Максим Ладыга.

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Напомним, АО "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа.

"Черновцыгаз" эксплуатирует 8 788 км газопроводов. В 2019 году предприятие транспортировала около 250,1 млн кубометров природного газа. Клиентами компании являются более 230 тысяч семей Черновицкой области и более 3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.