Еврокомиссия разъяснила применение персональных санкций за агрессию против Украины

Санкции, введенные Евросоюзом за подрыв территориальной целостности Украины, распространяются не только на лиц, которые входят в санкционный список, но и на компании, которые они контролируют.

Об этом говорится в объяснении Еврокомиссии, опубликованном 22 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Речь идет о замораживании счетов физических лиц и организаций за действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Еврокомиссия разъяснила, что активы юридического лица, контролируемого лицом из санкционного списка, должны быть заморожены даже тогда, когда этого юридического лица в списке нет", – отметили в Еврокомиссии.

В разъяснении приведен список критериев, по которым можно определять, кто контролирует компанию. Например, это полномочия назначать или увольнять большинство членов правления или наблюдательного совета.

В то же время такая "контролируемая" компания может добиться размораживания активов, если докажет, что попавшее под санеции лицо ее не "контролирует", например, когда оно не может получить доступ к средствам компании. Решение об этом принимают ответственные органы государств-членов ЕС.

Замораживание счетов таких "контролируемых" компаний означает также запрет осуществлять платежи в их пользу. При этом банки вправе начислять средства на замороженные счета, если эти дополнительные средства также будут заблокированы.

В сообщении отмечается, что о разъяснении этого вопроса ранее попросили несколько государств-членов ЕС, ведь именно они являются ответственными за применение санкций на практике.

"У нас нет сомнений, что это объяснение поспособствует более четкому и эффективному применению санкций во всем ЕС", – заявил вице-президент по экономике Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Как сообщалось, Евросоюз ввел персональные санкции за подрыв территориальной целостности Украины в марте 2014 года. Они предусматривают запрет на въезд и замораживание активов в ЕС. Сейчас в списке находятся 175 физических лиц и 44 организации. Последний раз санкции продлили до 15 сентября 2020 года.