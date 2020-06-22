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Еврокомиссия разъяснила применение персональных санкций за агрессию против Украины

Еврокомиссия разъяснила применение персональных санкций за агрессию против Украины

Санкции, введенные Евросоюзом за подрыв территориальной целостности Украины, распространяются не только на лиц, которые входят в санкционный список, но и на компании, которые они контролируют.

Об этом говорится в объяснении Еврокомиссии, опубликованном 22 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Речь идет о замораживании счетов физических лиц и организаций за действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Еврокомиссия разъяснила, что активы юридического лица, контролируемого лицом из санкционного списка, должны быть заморожены даже тогда, когда этого юридического лица в списке нет", – отметили в Еврокомиссии.

В разъяснении приведен список критериев, по которым можно определять, кто контролирует компанию. Например, это полномочия назначать или увольнять большинство членов правления или наблюдательного совета.

В то же время такая "контролируемая" компания может добиться размораживания активов, если докажет, что попавшее под санеции лицо ее не "контролирует", например, когда оно не может получить доступ к средствам компании. Решение об этом принимают ответственные органы государств-членов ЕС.

Замораживание счетов таких "контролируемых" компаний означает также запрет осуществлять платежи в их пользу. При этом банки вправе начислять средства на замороженные счета, если эти дополнительные средства также будут заблокированы.

В сообщении отмечается, что о разъяснении этого вопроса ранее попросили несколько государств-членов ЕС, ведь именно они являются ответственными за применение санкций на практике.

"У нас нет сомнений, что это объяснение поспособствует более четкому и эффективному применению санкций во всем ЕС", – заявил вице-президент по экономике Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Как сообщалось, Евросоюз ввел персональные санкции за подрыв территориальной целостности Украины в марте 2014 года. Они предусматривают запрет на въезд и замораживание активов в ЕС. Сейчас в списке находятся 175 физических лиц и 44 организации. Последний раз санкции продлили до 15 сентября 2020 года.

Автор: 

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