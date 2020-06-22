Больше 25% больниц не подключены к интернету, – Минцифры (обновлено)

Министерство цифровой трансформации провело исследование подключения больниц к высокоскоростному интернету. Так, по данным исследования Минцифры, к интернету подключены 1304 больницы из 1756, то есть это 74,26%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В том числе к оптическим технологиям подключены 1111 больниц.

"То есть 37% больниц не имеют качественного интернета, и это означает, что в таких заведениях есть существенные ограничения в развитии телемедицины и внедрения новейших практик. К тому же пациенты, проходящие лечение в стационаре, и остальные посетители не имеют возможности пользоваться скоростным wi-fi", – сказано в сообщении.

В Минцифры отмечают, что возможность предоставлять медицинские услуги онлайн (телемедицина) стала еще более важной в период противоэпидемических мер и ограничений, когда важно соблюдать карантин и оставаться дома. Поэтому большинство больниц еще требуют подключения к скоростному интернету для возможности предоставлять услуги телемедицины.

"Наша задача – чтобы все больницы были обеспечены гигабитным интернетом. Это соответствует европейской практике. Для этого мы разрабатываем Национальный план развития широкополосного доступа в интернет и начнем воплощать его в жизнь уже в следующем году", – отметил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Проверить данные нашего исследования, наличие подключения к оптике в больницах, а также оставить отзыв о несоответствиях можно сделать по ссылке.