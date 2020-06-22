Кабмин сменил главу "Укрхимтрансаммиака"

Кабинет министров согласовал назначение Вадима Трунова исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №701-р от 17 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Как отмечается в документе, кандидатуру руководителя госпредприятия предложило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

С января 2020 года и до последнего времени и.о. директора ГП "Укрхимтрансаммиак" был Игорь Бурак, который до этого занимал должность заместителя начальника департамента компании по техническому обслуживанию и ремонту.

Вадим Трунов был заместителем директора этого ГП "Укрхимтрансаммиак" до конца 2017 года.

Как сообщалось, после обысков в сентябре 2017 года в "Укрхимтрансаммиаке" НАБУ и САП задержали его и.о. директора Игоря Трегубенко по подозрению в завладении и легализации более 40 млн грн средств государственного предприятия.

В конце 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты хищения бывшим руководством государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" почти 235 млн грн. Правоохранители установили, что один из руководителей предприятия в течение 2012-2015 годов перечислял деньги ряду подконтрольных коммерческих структур.

Напомним, в 2007 - 2016 годах директором госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" был назначенный на эту должность еще во времена премьерства Януковича Виктор Бондик.