Падение ВВП по итогам года может превысить прогноз, – НБУ

Национальный банк Украины сообщает, что падение реального ВВП страны может превысить прогнозируемый уровень.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Во II квартале 2020 ожидается усиление падения реального ВВП. В основном из-за действия карантинных мероприятий в течение всего квартала", - сообщает НБУ.

По данным Нацбанка, постепенное смягчение карантина с середины мая сопровождается восстановлением экономической активности и занятости.

"Однако имеющиеся данные свидетельствуют, что падение по итогам года, вероятно, будет более глубоким, чем ожидалось в прогнозе, обнародованном в Инфляционный отчет за апрель 2020 года", - сообщает НБУ.

Отмечается, что во втором квартале 2020 года ожидается углубление падения реального ВВП после сокращения показателя в первом квартале на 1,3%, в основном из-за действия карантинных мероприятий в течение всего квартала.

Как сообщал БизнесЦензор, Национальный банк Украины ожидает более глубокого падения ВВП Украины в 2020 году, по сравнению с прогнозируемым в апреле снижением на 5%.

Как сообщалось, в конце апреля Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал снижение ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом во втором квартеле падение ВВП ожидалось на 11%.

Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.