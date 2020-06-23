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Падение ВВП по итогам года может превысить прогноз, – НБУ

Падение ВВП по итогам года может превысить прогноз, – НБУ

Национальный банк Украины сообщает, что падение реального ВВП страны может превысить прогнозируемый уровень.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Во II квартале 2020 ожидается усиление падения реального ВВП. В основном из-за действия карантинных мероприятий в течение всего квартала", - сообщает НБУ.

По данным Нацбанка, постепенное смягчение карантина с середины мая сопровождается восстановлением экономической активности и занятости.

"Однако имеющиеся данные свидетельствуют, что падение по итогам года, вероятно, будет более глубоким, чем ожидалось в прогнозе, обнародованном в Инфляционный отчет за апрель 2020 года", - сообщает НБУ.

Отмечается, что во втором квартале 2020 года ожидается углубление падения реального ВВП после сокращения показателя в первом квартале на 1,3%, в основном из-за действия карантинных мероприятий в течение всего квартала.

Как сообщал БизнесЦензор, Национальный банк Украины ожидает более глубокого падения ВВП Украины в 2020 году, по сравнению с прогнозируемым в апреле снижением на 5%.

Как сообщалось, в конце апреля Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал снижение ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом во втором квартеле падение ВВП ожидалось на 11%.

Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.

ВВП (1140) НБУ (9279)


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Где Венедиктова, я вас спрашиваю?
Почему НБУ ещё не посажено за сотрудничество с Порошенко?
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23.06.2020 10:51 Відповісти
Бенедиктова на кушетке у психолога, в 14-й раз рассказывает как к ней порох за подозрением приходил.
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23.06.2020 12:20 Відповісти
хочешь чтобы нас послал мвф и гривна улетела в пике?
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23.06.2020 15:35 Відповісти
Я хочу немедленного расстрела клики Гонтарева-Порошенко и возврата украденного ими у Коломойского Привата!
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23.06.2020 16:06 Відповісти
А я хоче немедленного расстрела всей зеленой клики. Посмотрим , чьи хотелки исполняться .
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23.06.2020 16:40 Відповісти

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