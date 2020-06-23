БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 767 8

Инвестиционный фонд из ОАЭ интересуется покупкой ОГХК и "Центрэнерго", – МИД

Инвестиционный фонд из ОАЭ интересуется покупкой ОГХК и

Представителей одного из крупнейших инвестиционных фондов мира Mubadala (ОАЭ) заинтересовало участие в конкурсе по семи украинским предприятиям, среди которых Объединенная горно-химическая компания, ПАО "Центрэнерго" и ряд облэнерго.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает БизнесЦензор.

Министерство иностранных дел и Фонд Государственного имущества Украины провели встречу с представителями Mubadala и обсудили его участие в большой приватизации в Украине.

"Участники встречи обсудили стадию подготовки проектов и операционные вопросы. В частности, они договорились при содействии МИД и посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах установить связь на операционном уровне между представителями Mubadala и Фондом государственного имущества Украины", - говорится в сообщении.

При условии открытия границ между Украиной и ОАЭ, уже в июле может состояться визит в Украину комиссии фонда, который сможет увидеть и оценить привлекательность объектов.

МИД сообщает, что Международный инвестиционный фонд Mubadala (Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты) - один из крупнейших инвестиционных фондов мира, который владеет активами более чем $850 млрд.

Как писал БизнесЦензор, государственная компания "Центрэнерго" стоит "минус" 1,4 млрд грн, если сравнивать ее задолженность со стоимостью активов.

Как сообщалось, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко, который был назначен на должность в сентябре 2019 года.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины рассчитывает в первой половине 2020 года продать ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и ГП "Завод "Электротяжмаш".

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа, ранее находившихся в аренде структур Дмитрия Фирташа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года – из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" – 1,94 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

ОАЕ (187) приватизація (1348) Центренерго (454) ОГХК (134)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коломойский захватил весь крупный бизнес в том числе и азартную сферу, уже не секрет что крупные компании азартных клубов https://argocazino.com/ https://argocazino.com находятся под его руководством. А теперь ещё и Центрэнерго, это называется "ненажэра"!
показати весь коментар
23.06.2020 12:29 Відповісти
Кто ж вас топорно так учил рекламу делать? Что значит, теперь еще? Вы из 2019-го пишете?
показати весь коментар
23.06.2020 15:30 Відповісти
Не для того Беня в сговоре с Бубочкой банкротил Центрэнерго чтобы он достался каким то арабам. Вся подготовительная работа выполнена, теперь осталось только тряхнуть дерево и получить созревший плод.
показати весь коментар
23.06.2020 13:51 Відповісти
Что то не видно конца эпохи бедности - создания 500 тыс новых рабочих мест хотя бы с минимальной Польской зарплалой, я подчеркиваю минимальной в 800 евро,на которую ни один Поляк не работает, даже прибиральныки, для чего тога правительству и Президенту продавать 100% акций стратегических предприятий, принадлежщие всему народутольк не розданы акции,когда они не приносят Европейского уровня зарплат достаточному колличеству населения, не приносят ежегодных прибыли, а значит роста цены активов в будущем, какой смысл государству брать кредит под 18% ,загоняя страну в долги, когда ни вкладывая ничего страна имет безпроцентный кредит в виде прибыли, зарплат, налогов ,так еще сам актив, который постоянно дорожает,да власть разворовывает активы понижая ее в цене, но это проблема кримнальная, которую нада решить, а не изымать за копейки собственность у народа, которыая приносит постоянную прибыль, завтра, что будем есть?а если вложить немного, то дохода станет еще больше, ведь трудностей с реализацией у стратегиеких предприятий сырья и готовой продукции нет, если не хватает своих спеалисов, нада нанять,главное их контролировать, а не торговть предприятиями , Землей, зачем тогда, народ защищае свою страу?, что бы власть ее продала иносрнцам только другим таким же ненавидящим все украинское , как и Путин, только более хитрее?, где гарантии, что для призводтва не повысят трифы на порты , сырье, с целью остановки экономики , когда предприятия будут принадлежать уже не Украине?тогда что будем делать станем на колени за кусок хлеба который не получим, как после отказа от ядерного арсенала получили все только не народ Украины, а нам кредит под драковские % .
Если власть не может управлять фондами с целью зароботка для страны ,а хочет продать за копейки так пусть идут в отставку или как они выражаются в сраку им это место нравится, только без народа и себя продают если хотя.
показати весь коментар
23.06.2020 14:23 Відповісти
Приносит дохода на минус миллиарды. Но соглашусь, что продавать актив в предбанкротном состоянии не самая удачная идея. Для начала, хотя бы провести переоценку активов компании. И уверен, -1,4 млрд. трансформируется в + 1,4 млрд. только от этого.
показати весь коментар
23.06.2020 15:32 Відповісти
Гдето так, упраляющие АО под названием Украина - правительство,которых наняли учредители - все граждане Украины, предлагают сделать бизнес,продать Дом в котором живем новому хозяину,тот сделает из этого дома гостинницу , а нас граждан наймут для уборки этого дома, только выходит маленький нюанс, что дом один и жить больше негде в отличии от управляющего.
Получается с экономической точки зрения население в проиграше, потому, что от оренды дома лишилось дохода,часть которого могла пойти на наемных работников , а часть осталась у владельца,
с физиологической точки зрения на улице долго не выживешь, так и народ у готорого прихватизировали государство больше вероятность умереть особенно во премена пандемий,
с правовой точки зрения это криминал, а точнее мошенничество или аферизм, когда пользуясь служебным положением и информанией управляющие, тобиш правительство Украины вводят хозяина - народ в заблуждение и продают его имущество с его согласия или нет, как стариков и алкоголиков кидают на недвижимость и вышвыривыривают на улицу без жилья при помощи "черных" натариусов , в любом случае даже если хозяин дурак - это Мы, а дураков мошенники и убийцы не жалеют, на то они бандиты и убицы, то с юридической точки зрения сделка не чиста, а что бы хозяин не подал в суд, его надо ликвидировать, а имущество перепродать,что бы самому в случай чего не отвечать так мошенники всегда делают, где Янукович, где Гонтарева? а где нажитое гос.майно принадлежащее народу?-перепродали.
показати весь коментар
23.06.2020 19:26 Відповісти
Где ж порядочных менеджеров для государства взять? Одни клоуны воровитые. Уже целое поколение взростили.
показати весь коментар
23.06.2020 22:35 Відповісти
Это полный позор, что все Украинское имущество отдают под приватизации частных компаний. Украина должна была наладить в своем имуществе порядок и оно бы приносило огромнейшие доходы Украине, а Украина отдает все свое имущество бог знает кому - олигархам и каким то компаниям и доходы будут идти им, а не Украине. Богатейшая страна и все распродали... Во власти Украины должны быть патриоты, а не барыги, которые все время распродают страну и выводят деньги с Украины последние. Инвесторов нужно привлекать таких, которые будут сами строить что то, а не распродавать гос имущество стратегически важное для страны.
показати весь коментар
23.06.2020 17:24 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 