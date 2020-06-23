Инвестиционный фонд из ОАЭ интересуется покупкой ОГХК и "Центрэнерго", – МИД

Представителей одного из крупнейших инвестиционных фондов мира Mubadala (ОАЭ) заинтересовало участие в конкурсе по семи украинским предприятиям, среди которых Объединенная горно-химическая компания, ПАО "Центрэнерго" и ряд облэнерго.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает БизнесЦензор.

Министерство иностранных дел и Фонд Государственного имущества Украины провели встречу с представителями Mubadala и обсудили его участие в большой приватизации в Украине.

"Участники встречи обсудили стадию подготовки проектов и операционные вопросы. В частности, они договорились при содействии МИД и посольства Украины в Объединенных Арабских Эмиратах установить связь на операционном уровне между представителями Mubadala и Фондом государственного имущества Украины", - говорится в сообщении.

При условии открытия границ между Украиной и ОАЭ, уже в июле может состояться визит в Украину комиссии фонда, который сможет увидеть и оценить привлекательность объектов.

МИД сообщает, что Международный инвестиционный фонд Mubadala (Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты) - один из крупнейших инвестиционных фондов мира, который владеет активами более чем $850 млрд.

Как писал БизнесЦензор, государственная компания "Центрэнерго" стоит "минус" 1,4 млрд грн, если сравнивать ее задолженность со стоимостью активов.

Как сообщалось, в конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток сменил подконтрольное Игорю Коломойскому врио генерального директора ПАО "Центрэнерго" Владимира Потапенко, который был назначен на должность в сентябре 2019 года.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнегрии с предприятиями группы "Приват". Кроме того, после смены руководителя "Центрэнерго" подписало договор на поставку угля с ООО "Нафта Форс", учредитель и директор которой, по данным СМИ, имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Ранее СМИ сообщали, что государственная "Центрэнерго" перешла под контроль людей, близких к лидеру группы "Приват" Игорю Коломойскому. Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Коломойський використовує "Центренерго"

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины рассчитывает в первой половине 2020 года продать ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) и ГП "Завод "Электротяжмаш".

ГП "Объединенная горно-химическая компания" начала фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов ВГМКа и ИГОКа, ранее находившихся в аренде структур Дмитрия Фирташа. 8 декабря 2016 года ГП было преобразовано в ПАО "ОГХК", 26 декабря 2018 года – из ПАО в ЧАО.

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рынки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Уставный капитал ЧАО "ОГХК" – 1,94 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году. Затем приватизацию компании Фонд госимущества перенес на 2018 год, позже приватизацию перенесли еще раз. Готовить ОГХК к приватизации будет "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.