Кабмин отстранил замминистра иностранных дел из-за дела против Порошенко

Кабинет министров Украины отстранил Егора Божка от выполнения обязанностей заместителя министра иностранных дел.

Об этом говорится в опубликованном распоряжении правительства №706 от 19 июня, сообщает БизнесЦензор.

Божок является фигурантом дела, по которому ГБР вручило подозрение экс-президенту Украины Петру Порошенко.

В Офисе генпрокурора сообщили, что Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки Украины (на тот момент им был Егор Божок) к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

19 июня Божок попросил отстранить его от исполнения полномочий по должности в связи с тем, что Офис генпрокурора решил продлить следствие во внесенном в ЕРДР производстве по подозрению его в криминальном правонарушении.

"В связи с тем, что Генеральной прокуратурой Украины решено продлить следствие во внесенном в Единый реестр досудебных расследований производстве по подозрению меня в криминальном правонарушении, с целью обеспечения прозрачного расследования ситуации, которая сложилась, прошу отстранить меня от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - заявил он.