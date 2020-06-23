Шмыгаль превзошел обещания Зеленского по снижению ставок по ипотеке

Правительство видит своей целью снижение ставок по ипотечным кредитам до 5-7%, что ниже обещанных ранее президентом Владимиром Зеленским 10% годовых.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Цель правительства – это 5-7% по ипотеке, а не 10%. 10% – это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места. Бизнес говорит, что деньги должны быть еще дешевле, и мы с этим соглашаемся и мы с этим работаем", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, цикл, во время которого кредиты станут значительно дешевле, составит от 3 до 6 месяцев, но улучшение ситуации со стоимостью финансовых ресурсов ожидается уже осенью.

Говоря о достижении цели существенно снизить проценты по кредитам, в том числе ипотечным, Шмыгаль подчеркнул, что правительство активно сотрудничает с банками, еженедельно проводятся встречи и совещания.

"Сегодня Национальный банк сигнализирует банкам уменьшением учетной ставки, стоимость денежных ресурсов становится все меньше. Постепенно должно уменьшаться ставка по депозитам, соответственно постепенно будет уменьшаться ставка по кредитам. Это занимает определенное время. Постановлениями правительства, изменениями в законодательство мы расширяем возможности банков начинать кредитовать более активно, мы подталкиваем их к кредитованию из-за ограничений работы с определенными инструментами", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно обещал добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых до сентября.