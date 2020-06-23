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Новини
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Шмыгаль превзошел обещания Зеленского по снижению ставок по ипотеке

Шмыгаль превзошел обещания Зеленского по снижению ставок по ипотеке

Правительство видит своей целью снижение ставок по ипотечным кредитам до 5-7%, что ниже обещанных ранее президентом Владимиром Зеленским 10% годовых.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Цель правительства – это 5-7% по ипотеке, а не 10%. 10% – это начальная минимальная цель для ипотеки, чтобы сейчас сдвинуть экономику с места. Бизнес говорит, что деньги должны быть еще дешевле, и мы с этим соглашаемся и мы с этим работаем", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, цикл, во время которого кредиты станут значительно дешевле, составит от 3 до 6 месяцев, но улучшение ситуации со стоимостью финансовых ресурсов ожидается уже осенью.

Говоря о достижении цели существенно снизить проценты по кредитам, в том числе ипотечным, Шмыгаль подчеркнул, что правительство активно сотрудничает с банками, еженедельно проводятся встречи и совещания.

"Сегодня Национальный банк сигнализирует банкам уменьшением учетной ставки, стоимость денежных ресурсов становится все меньше. Постепенно должно уменьшаться ставка по депозитам, соответственно постепенно будет уменьшаться ставка по кредитам. Это занимает определенное время. Постановлениями правительства, изменениями в законодательство мы расширяем возможности банков начинать кредитовать более активно, мы подталкиваем их к кредитованию из-за ограничений работы с определенными инструментами", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский неоднократно обещал добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых до сентября.

Автор: 

банки (6963) Зеленський Володимир (2508) іпотека (354) Кабмін (7749) кредит (3282)


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Топ коментарі
+2
интересно, а где вы возьмете дешевые деньги?
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23.06.2020 15:01
+2
"Беріть всі! Я собі ще намалюю" ©
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23.06.2020 16:14
+1
Павторяю вапрос!
Скажы мне, о Шмыгаль, при проценте по кредиту 5% какой будет процент по депозиту?
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23.06.2020 16:38
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интересно, а где вы возьмете дешевые деньги?
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23.06.2020 15:01 Відповісти
і не менш цікаво, де люди візьмуть гроші для купівлі по тим кредитам. Бо віддавати доведеться, а економічних успіхів в країні не передбачається найближчі 4 роки.
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23.06.2020 15:56 Відповісти
Уряд займається пожвавленням ринку нерухомості, який має призвести до збільшення обсягів будівництва і збільшення обсягів використання металевої арматури і будівельних матеріалів! Тобто уряд займається підтримкою олігархів в першу чергу, які виробляють металеву арматуру та будівельні матеріали! А ринки послуг та товарів народного вжитку уряд не стимулює! Малий та середній бізнес лишаються без підтримки уряду, бо уряд не видає гроші/кредити українцям на покупку українського одягу, на українські меблі, на українські двері, вікна, сантехніку, утеплення, проводку, шпакльовку, цемент, бетон та цеглу. Шмигалю потрібно не тільки зменшувати відсоткову ставку по іпотеці, а й розробляти програми споживчого кредитування під низькі відсотки, бо тільки малий та середній бізнес створює робочі місця! Крупний бізнес тільки оптимізує та скорочує персонал! Тому для того щоб пожвавити економіку реально, а не тільки в кишенях олігархів, потрібно стимулювати в першу чергу не іпотеку а споживчі кредити, щоб гроші в першу чергу і в більшому обсязі отримали представники малого та середнього бізнесу, які можуть продати свою продукцію та послуги за ці кредитні гроші! Розвиток малого бізнесу дасть мільйони нових робочих місць, а вже це дасть можливість людям брати іпотеку під низькі відсотки!
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23.06.2020 16:12 Відповісти
знову ти лізеш зі своїми висерами поперед батька. Пиши в порядку черги свої пасквілі. У спам !
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23.06.2020 16:49 Відповісти
"Беріть всі! Я собі ще намалюю" ©
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23.06.2020 16:14 Відповісти
піс дун (жополиз рудого), краще атомні увімкни
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23.06.2020 16:02 Відповісти
Павторяю вапрос!
Скажы мне, о Шмыгаль, при проценте по кредиту 5% какой будет процент по депозиту?
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23.06.2020 16:38 Відповісти
Это и Лысому понятно. 1,5 процента годовых. И под такой процент Зеленский и Шмыгаль радостно перегонят остатки по своим оффшорнымм счетам на депозит в банке "рога и копыта".
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23.06.2020 17:20 Відповісти
С таким процентом лучше купить эшелон гречки.
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23.06.2020 17:58 Відповісти
В Германии и Швейцарии депозиты уже минус -0,5% и -1 % годовых, за то что банк будет хранить деньги, будет платить вкладчик
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23.06.2020 17:45 Відповісти
Украина - самая бедная страна Европы!
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23.06.2020 17:59 Відповісти

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