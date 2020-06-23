Конституционный суд может вернуть возможность блокировать решения НБУ через суд

Конституционный суд Украины (КС) 24 июня в 10:00 начнет рассмотрение дела о соответствии Конституции законодательным норм, запрещающих в рамках обеспечения иска приостанавливать решения Национального банка Украины (НБУ) и Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), а также устанавливать для НБУ обязательства совершать какие-либо действия.

Согласно информации на сайте суда, соответствующее конституционное представление внесли 74 народных депутата, их уполномоченным представителем указан близкий к Игорю Коломойскому депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает БизнесЦензор.

Согласно тексту представления, депутаты требуют признать неконституционными положения законов о Нацбанке, "О системе гарантирования вкладов физлиц" и Гражданского процессуального кодекса, которыми судам запрещается приостанавливать действие решений Фонда гарантирования, НБУ, а также Нацкомиссии по вопросам регулирования рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Депутаты также хотят вернуть судам права останавливать решения конкурсной комиссии по отбору членов НКРЭКУ.

Депутаты также просят признать не соответствующим Конституции положение закона, которым не допускается в качестве обеспечительной меры наложение судом ареста на имущество или денежные суммы в исках против ликвидируемых банков или Фонда гарантирования вкладов.

Как сообщалось, Конституционный суд также возобновил дело о неконституционности закона о Фонде гарантирования вкладов, которое находится на его рассмотрении с 2015 года.

В связи с этим глава Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут просит президента Владимира Зеленского созвать Совет национальной безопасности из-за возникшей угрозы в экономической сфере в случае отмены Конституционным судом положений этого закона.