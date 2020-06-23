Потребительские настроения украинцев в мае выросли после падения

По данным исследования Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине", которое осуществляется при финансовой поддержке Dragon Capital, в мае Индекс потребительских настроений (ИПН) составил 76,3 п., что на 10,1 п. больше, чем в апреле.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Info Sapiens сообщает БизнесЦензор.

Больше всего выросли такие составляющие индикатора: Индекс ожидаемых изменений личного материального положения и Индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года.

В мае индекс потребительских настроений составил 76,3, что на 10,1 п. больше показателя апреля.

Индекс текущего положения вырос на 5,9 п., составив 57,4. Составляющие этого индекса понесли такие изменения:

индекс текущего личного материального положения (х1) составил 54,3, что на 2,0 п. больше этого индекса в апреле;

индекс целесообразности крупных покупок (х5) вырос на 9,8 п. и установился на отметке 55,1.

Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в мае вырос на 12,9 п. и составил 90,7. Динамика составляющих этого индекса выглядит так:

индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) вырос по сравнению с прошлым месяцем на 22,7 п. и составил 92,5;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) вырос на 19,1 п. и составил 73,7;

индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) незначительно уменьшился до 106,0, что на 3,2 п. меньше показателя апреля.

В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 151,8, что на 17,1 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий снизился - 165,4, что на 7,2 п. ниже, чем прошлый месяц.

Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев улучшились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 10,3 п. - до значения 136,5.

"Индекс потребительских настроений вырос в мае и вернулся на уровень марта 2020. Главным фактором роста является улучшение ожиданий относительно личного материального положения, что, вероятно, связано с прекращением жесткого карантина. В то же время оценки текущего личного материального положения и целесообразности делать крупные покупки остаются низкими и не вернулись на докарантинный уровень", - комментируют аналитики Info Sapiens.