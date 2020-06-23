Зеленский назначил ближайшего соратника координатором программы "Большое строительство"
Президент Владимир Зеленский создал Координационный совет по реализации программы "Большое строительство", назначив его руководителем заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №246/2020 от 23 июня обнародован на сайте главы государства.
Согласно документу, Координационный совет создан как консультативно-совещательный орган при президенте, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер по реализации программы "Большое строительство".
Этим же указом президент утвердил персональный состав данного Координационного совета. Его руководителем назначен Кирилл Тимошенко, а в его состав вошли министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр здравоохранения Максим Степанов, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, руководитель Государственного агентства автодорог ("Укравтодор") Александр Кубраков, первый замглавы ОП Сергей Трофимов, замглавы ОП Юлия Соколовская, советник главы ОП Андрея Ярмака Михаил Подоляк, а также главы департаментов ОП и правительства.
Напомним, Кирилл Тимошенко занимает должность заместителя главы Офиса президента с 21 мая 2019 года, входит в ближайший круг общения главы государства, в ходе предвыборной кампании Зеленского отвечал за креатив и ее медиасопровождение.
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А кого же еще, как не "ближайшего соратника", хоть и не ясно, какова их общрая "рать"?!
Ибо, кумовья у бубы кончились, а "военных друзей" не было, ведь, откуда они у уклониста?!