Получатели грантов от государственного фонда стартапов платят почти 20% налога, – СМИ

Получатели грантов от "Украинского фонда стартапов" (USF) обязаны выплачивать налоги в госбюджет. При этом фонд основан Кабинетом министров и распоряжается государственными деньгами.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе, передает БизнесЦензор со ссылкой на ain.ua.

"Если стартап получает грант (одноразовую безвозвратную целевую выплату физ- и юрлицам) и при этом работает как физлицо-предприниматель, такой грант облагается налогом на общих правилах. То есть, если основатель стартапа – ФОП и он получает грант, в этом случае он считается физлицом, которое получило доход не от предпринимательской деятельности. Это – общий доход физлица, который облагается налогом по общим правилам", – пояснили в Налоговой службе.

Соответственно, с такого дохода платится 18% подоходного налога и 1,5% военного сбора. Если получатель гранта – юрлицо, с гранта платится налог на прибыль.

"Украинский фонд стартапов" выдает гранты на развитие местным стартапам: $25 тысяч и $50 тысяч. Налог нужно платить не только в случае с USF – в украинской юрисдикции стартапу придется заплатить налог с любого гранта.

USF выдает гранты двух объемов, но сумма окажется меньше ожидаемой:

обещают $25 000, получают – $25 000 минус налог 19,5% = $20 125;

обещают $50 000, получают – $50 000 минус налог 19,5% = $40 250.

Как отмечает издание, налог м не единственная неприятность, которая ждет стартап. Валюта Украины – гривня, а значит – сумма гранта выплачивается в гривне, а не в долларах, по курсу на момент подачи заявки, а не на момент, когда деньги приходят на счет. Как следствие, из-за колебаний курса, которые случаются в Украине, стартап может получить другую сумму денег, чем ожидал.

Как сообщалось, Украинский фонд стартапов начал работу в июле 2019 года. Он должен стать одним из ключевых инструментов поддержки новых промышленных идей в сегменте микро и малых предприятий и физлиц-предпринимателей.

Бюджет фонда составляет около 400 млн грн и в начале деньги будут предоставляться под конкретные проекты на грантовой основе. Отбор проектов будет осуществлять специальная конкурсная комиссия, а координировать саму работу Фонда наблюдательный совет.

Кабинет министров принял решение о создании Фонда развития инноваций в ноябре 2018 года.

Восемь украинских стартапов, которых определил Украинский фонд стартапов в ходе конкурса, получили от государства суммарно около 9 млн грн в виде seed- и pre-seed-грантов.