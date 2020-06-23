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Минюст назначил гендиректора госпредприятия "СЕТАМ"

Минюст назначил гендиректора госпредприятия

Министерство юстиции утвердило на должности генерального директора государственного предприятия "СЕТАМ" Александра Мамро, который с марта возглавлял предприятие в должности исполняющего обязанности руководителя.

Как сообщает пресс-служба министерства, Мамро назначен на должности на условиях контракта на основании приказа Минюста №2060/к от 19 июня и приказа "СЕТАМ" №116-к от 22 июня, передает БизнесЦензор.

Согласно биографической справке, Александр Мамро, с 2004 по 2009 годы работал в Налоговой милиции города Киева, в 2009-2012 годах возглавлял юридическое управление ООО "Евро Лизинг", в 2012-2019 годах – основатель и директор юридической компании "Трипл Си", с 13 марта 2020 года – и.о. гендиректора ГП "СЕТАМ".

Автор: 

Мін’юст (632) призначення (1143) СЕТАМ (181)


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