"Электротяжмаш" погасит задолженность по зарплате до 24 июня

Руководство "Электротяжмаша" взяло на себя обязательство погасить задолженность по заработной плате уже до 24 июня (включительно).

Производственный процесс на предприятии продолжается в штатном режиме, сообщает пресс-служба "Электротяжмаша" на официальном сайте предприятия, передает БизнесЦензор.

"Во время общения с работниками и.о. Генерального директора Виктор Бусько сообщил, что задолженность по заработной плате будет выплачена на текущей неделе до среды [24 июня]. Также на встрече были предоставлены ответы на другие важные для "Электротяжмаша" вопросы, которые накопились в период действия карантина. После собрания трудовые коллективы отправились на плановую работу в цехи. Завод работал и работает в штатном режиме", - информирует пресс-служба предприятия.

Информация, которая появилась в ряде СМИ, о якобы имевших место забастовках на "Электротяжмаше" является ложной, отмечает пресс-служба предприятия.

На "Электротяжмаше" связывают участившиеся информационные атаки с попытками некоторых финансово-политических групп воспрепятствовать возврату завода под контроль государства.

Кроме того, сообщается, что результатами деятельности предыдущего менеджмента "Электротяжмаша" стали долги на сумму свыше 1 млрд грн.

"Электротяжмаш", находящийся в управлении Фонда государственного имущества Украины, входит в список объектов большой приватизации. Предприятие специализируется на производстве турбо- и гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока для различных отраслей экономики.