Зеленский возглавил Национальный совет реформ

Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Национального совета реформ, назначив себя его руководителем.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №245/2020 от 23 июня обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, в состав Совета вошли глава исполкома Нацсовета реформ Михэил Саакашвили, секретарь СНБО Алексей Данилов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, спикер парламента Дмитрий Разумков, глава НБУ Яков Смолий, представители Американской торговой палаты, Европейской бизнес-ассоциации, "Союза украинских предпринимателей", общественного объединения "СЕО Клуб", а также члены Кабмина и народные депутаты.

Как сообщалось, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил Михэила Саакашвили главой Исполнительного комитета Национального совета реформ.

Также президент назначил Александра Ольшанского заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Ранее Саакашвили заявлял, чтополучил предложение от президента Зеленского стать вице-премьер-министром по реформам в Кабинете министров. Сам Зеленский эту информацию не комментировал, а также отсутствовал на встрече Саакашвили с фракцией "Слуга народа".

Однако затем Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. В "Слуге народа" пояснили такое решение отстутсвием голосов для назначения, а лидеры фракции отмечали, что президент найдет Саакашвили другую должность.