Трамп приостановил выдачу американских виз для украинских IT-специалистов (обновлено)

Президент Дональд Трамп издал президентский указ, который временно запрещает иностранным рабочим въезд в США по визам H-1B для квалифицированных сотрудников и визам L для менеджеров и специализированных работников, переводимых внутри компании.

Трамп также запретил въезд по визам H-2B для сезонных работников, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По оценкам Белого дома, новый визовый режим, который продлится до конца года, откроет 525 тыс. рабочих мест для американских рабочих.

Однако бизнес, включая крупные технологические компании и Торговую палату США, сообщил, что ограничения будут препятствовать экономическому восстановлению после ущерба, нанесенного пандемией.

Отраслевая группа Business Software Alliance, куда входят Microsoft и Slack, призвала администрацию "воздержаться от ограничения занятости высококвалифицированных иностранных специалистов", добавив, что "эти ограничения негативно повлияют на экономику США" и уменьшат возможности трудоустройства для американцев.

Как отмечает отраслевое издание ain.ua, H-1B – самая популярная виза среди иностранцев (в том числе и украинцев), которые едут работать в США в хайтек-индустрию.

Виза H-1B предоставляет иностранным специалистам возможность легально работать и проживать на территории США. Она подается на три года, а потом может быть продлена на такой же срок. Кроме того, обладатель H-1B может оставаться на территории США и после истечения этого термина, если подал заявление на грин-карту и ожидает решения.

По L-1-визам в США часто ездят работать предприниматели – это решение также скажется на инновационной отрасли страны. К примеру, по этой визе приезжают СЕО стартапов.

До конца года также приостанавливаются визы J-1 (иногда используются как временная замена визы H-1B). Такие визы выдаются исследователям и ученым – участникам программ по обмену.

Как отмечает Голос Америки, по данным Министерства внутренней безопасности США, в 2018 году, 896 украинцев получили визу H-1B, 910 – H-2B и 2230 – L-1.

Указ не коснется тех, кто находится на территории США или за рубежом, но уже имеет действующую визу.