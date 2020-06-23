"Нафтогаз" отказался от выплаты дивидендов "Укртранснафтой" на 780 миллионов

НАК "Нафтогаз Украины" решил не осуществлять выплату дивидендов своей 100% дочерней структуры АО "Укртранснафта" и направить всю чистую прибыль за 2019 год на развитие компании.

Об этом говорится в решении "Нафтогаза" как единоличного акционера "Укртранснафты" от 16 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

"Утвердить такое распределение чистой прибыли за 2019 год: 100% чистой прибыли, которая составила 779,94 млн грн, направить на развитие общества, в частности, на восстановление и реконструкцию объектов трубопроводного транспорта, в том числе государственного имущества, которое не подлежит приватизации", – сказано в документе.

Как отмечает издание, это первый известный случай, когда "Нафтогаз" отказался от выплаты ему части чистой прибыли с 2011 года. Только за последние четыре года (с 2015 по 2019 год) "Укртранснафта" выплатила 7,5 млрд грн дивидендов. Рекордные выплаты пришлись на 2017 год, когда компания выплатила акционеру суммарно 4,2 млрд грн. Тогда НАКу были выплачены дивиднеды не только за 2016 год, но и за предыдущие периода.

Как сообщалось, в мае глава дивизиона "Нефть" НАК "Нафтогаз Украины" и генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко оценивал инвестиционную программу по модернизации производственных мощностей "Укртранснафты" в 4-5 млрд грн в ближайшие 3-4 года.

Напомним, в феврале на должность заместителя гендиректора компании по вопросам взаимодействия с нефтеперерабатывающими заводами в "Укртранснафту" вернулся близкий к Игорю Коломойскому бывший глава этой компании Александр Лазорко, который был объявлен в розыск в сентябре 2015 года и четыре года скрывался за границей, вернувшись в Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" имеет общую протяжность 4,767 тыс. км и проходит по территории 19 областей Украины. Пропускная способность системы на входе 114 млн тонн в год, на выходе 56,3 млн тонн в год. "Укртранснафта" владеет 11 резервуарными парками общей емкостью 1,083 млн кубометров. Объем транспортировки нефти в 2018 года составил 15,43 млн тонн (-3,7% к 2017 году).