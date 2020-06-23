SkyUp хочет начать полеты в Узбекистан и Туркменистан

Авиаперевозчик SkyUp подал заявку в Госавиаслужбу на получение прав на полеты в Узбекистан и Туркменистан.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Из обнародованной регулятором информации следует, что авиакомпания хочет летать два раза в неделю из Киева в Ташкент и три раза в неделю - из Киева в Ашхабад.

В заявке SkyUp указал, что просит выдать права с 1 июля 2020 года на неограниченный срок.

Прямые авиарейсы из Украины в Узбекистан и Туркменистан не выполняются уже несколько лет из-за позиции властей среднеазитских республик.

Конфликт с Узбекистаном возник из-за возможного доминирования на рынке украинской авиакомпании МАУ, которая с помощью транзита через аэропорт "Борисполь" могла забрать часть пассажиропотоков у государственной авиакомпании Uzbekistan Airways.

В результате Узбекистан настоял на сокращении частоты полетов на маршруте с двух до одного рейса в неделю, из-за чего транзитная модель МАУ перестала бы работать эффективно, однако Uzbekistan Airways получила бы преимущество в обеспечении прямых перевозок между странами.

МАУ, как назначенный перевозчик, не согласился с сокращением частоты полетов, из-за чего прямое авиасообщение между странами было прервано.

Прекращение полетов между Украиной и Туркменией связано с недопуском украинских авиакомпаний в Ашхабад. Согласно информации, циркулирующей на рынке несколько лет, власти этой республики для выхода других игроков на свой рынок требуют погасить долг обанкротившейся авиакомпании "АэроСвит", которая прекратила полеты в 2013 году.

В связи с тем, что ситуацию не удалось урегулировать, Украина в качестве ответного шага запретила несколько лет назад прямые рейсы государственной авиакомпании Turkmenistan Airlines.