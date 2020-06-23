Нацбанк ищет новых управляющих для активов 16 банков

Национальный банк Украины объявил конкурс на определение юридического лица для управления непроданными активами 16 банков.

Об этом сообщается на сайте Национального банка, передает БизнесЦензор.

Речь идет о переданных в управление юридическим лицам активах банков: "Аллонж", "Европейский банк развития и сбережений", "Европейский", "Национальный стандарт", "Банк регионального развития", "Украинский промышленный банк", "Земельный банк", "Трансбанк", "Восточно-Европейский банк", "БИГ Энергия", "Украина", "Соцком Банк", "Днистер", "Синтез", "Владимирский", "Инновационно-промышленный банк".

Конкурс на управителя будет проводиться через электронную площадку zakupki.prom.ua, с победителями НБУ заключит договор о передаче в управление непроданных активов банков.

В сообщении указано, что ликвидация этих 16 банков начата до 22 сентября 2012 года, то есть до закрепления функций по выведению банков с рынка за Фондом гарантирования вкладов физических лиц. По закону, если на момент окончания срока ликвидации остались непроданными активы этих банков, ликвидатор передает их в управление определенному Нацбанком юридическому лицу - управляющему.

Управляющим может быть юридическое лицо, которое осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению аудиторских, юридических, консалтинговых или финансовых услуг, не менее трех лет ведет безубыточную деятельность и не имеет задолженности перед бюджетом.

НБУ будет определять управляющего по результатам прозрачного конкурса, условиями которого являются: срок деятельности и деловая репутация; наличие квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы по управлению активами; отсутствие конфликта интересов с банком и НБУ; наличие соответствующего технического обеспечения и условий работы с документами (помещение для хранения документов, достаточность ресурсов).