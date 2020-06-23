Денежные переводы в Украину после введения карантина упали на 20%, – НБУ

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в апреле 2020 года составил $826 млн, что на 13,2% меньше, чем в апреле 2019 года, и на 20,3% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно им, по итогам января-апреля 2020 года объем частных денежных переводов в страну вырос на 2,4% – до $3,7 против аналогичного периода в прошлом году.

В целом, за четыре месяца 2020 года через неформальные каналы в Украину перевели $1,6 млрд (43,1% общего количества переводов), через контрсчета банков – $1,4 млрд (37,7%), через международные платежные системы – $0,7 млрд (19,2%).

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2020 года объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $2,9 млрд, в том числе за январь – $991 млн, за февраль – $994 млн и за март – $922 млн.

По данным НБУ, в целом за 2019 год трудовые мигранты перевели в Украину $12 млрд.