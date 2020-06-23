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Падение промышленного производства замедлилось до 12,2%, – Госстат

Падение промышленного производства замедлилось до 12,2%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в мае 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 12,2%, тогда как в апреле падение достигало 16,2%, в марте –7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

С учетом коррекции на эффект календарных дней падения промпроизводства в мае составило 11,7%, по сравнению с 16,7% а апреле, 8,6% в марте и 4,1% в феврале.

По отношению к апрелю 2020 года в мае зафиксирован рост промышленного производства на 4,9%, с коррекцией на количество рабочих дней рост составил 2,8%.

В перерабатывающей промышленности в мае 2020 года к аналогичному месяцу 2019 года падение без учета коррекции составило 15,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 8,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1,9%.

В целом за январь-май 2020 года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%.

В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,6%, перерабатывающей промышленности – на 10%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 6,9%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в апреле 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 16,2%, тогда как в марте падение составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%.

С учетом коррекции на эффект календарных дней падения промпроизводства в апреле составило 16,7%.

Напомним, в феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.

Автор: 

промисловість (447) спад промисловості (27) Держстат (1429)


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Топ коментарі
+1
Ну тепер заживемо!)
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23.06.2020 20:13
+1
В 16, 17, и 18 росло, падать начало с осени 19-го, с чего бы это?
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24.06.2020 10:15
+1
Падіння промислового виробництва все уповільнюється і уповільнюється,і скоро взагалі закінчиться...разом з виробництвом...
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24.06.2020 12:31
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Ну тепер заживемо!)
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23.06.2020 20:13 Відповісти
У нас все последние годы пдение ром производства замедляется и замедляется... Может пора подумать как улучшить условия ведения бизнеса???
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23.06.2020 21:43 Відповісти
В 16, 17, и 18 росло, падать начало с осени 19-го, с чего бы это?
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24.06.2020 10:15 Відповісти
опять Порошенко?
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24.06.2020 12:55 Відповісти
Ну кто вам методички пишет? Да, в 16-ом благодаря благоприятной ситуации на внешних рынках отыграли 3% после падения на 20% в перыдущие 2 года. А в 17-ом , 18-ом уже падение 3-5%.

https://index.minfin.com.ua/economy/index/industrial/
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25.06.2020 02:49 Відповісти
Падение промышленного производства замедлилось до 12,2%, – Госстат - Цензор.НЕТ 7753
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23.06.2020 21:54 Відповісти
Это - перемога!
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24.06.2020 11:50 Відповісти
Падіння промислового виробництва все уповільнюється і уповільнюється,і скоро взагалі закінчиться...разом з виробництвом...
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24.06.2020 12:31 Відповісти
дякую-дуже-дякую...
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24.06.2020 12:56 Відповісти
Ничего, сейчас будут 200 лет восстанавливать территорию после затопления - и снова промпроизводство «подымется»!
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24.06.2020 13:46 Відповісти

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