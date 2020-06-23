Падение промышленного производства замедлилось до 12,2%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в мае 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 12,2%, тогда как в апреле падение достигало 16,2%, в марте –7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

С учетом коррекции на эффект календарных дней падения промпроизводства в мае составило 11,7%, по сравнению с 16,7% а апреле, 8,6% в марте и 4,1% в феврале.

По отношению к апрелю 2020 года в мае зафиксирован рост промышленного производства на 4,9%, с коррекцией на количество рабочих дней рост составил 2,8%.

В перерабатывающей промышленности в мае 2020 года к аналогичному месяцу 2019 года падение без учета коррекции составило 15,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 8,9%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 1,9%.

В целом за январь-май 2020 года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%.

В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,6%, перерабатывающей промышленности – на 10%, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 6,9%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в апреле 2020 года, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сократилось на 16,2%, тогда как в марте падение составляло 7,7%, в феврале – 1,5%, в январе – 5,1%.

С учетом коррекции на эффект календарных дней падения промпроизводства в апреле составило 16,7%.

Напомним, в феврале Госслужба статистики изменила базисный год для расчета индекса промышленной продукции с 2010 на 2016 год, что привело к коррекции данных о промышленном производстве по итогам 2019 года: вместо падения на 1,2% его снижение теперь оценивается в 0,5%.