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Причину взрыва в доме на Позняках установит экспертная комиссия, – "Киевгаз"

Причину взрыва в доме на Позняках установит экспертная комиссия, –

Окончательные выводы о причинах взрыва в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве установит Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, "Киевгаз" уже предоставил всю необходимую информацию для ее работы.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя правления по производственным вопросам – главный инженер АО "Киевгаз" Андрей Лях, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сейчас наши сотрудники помогают правоохранительным органам выяснять причину трагедии: предоставили всю необходимую информацию и документы, которые помогут в расследовании. Кроме того, была создана комиссия в компании для выяснения обстоятельств аварийной ситуации", – сообщил главный инженер "Киевгаза".

В компании подчеркнули, что бригада аварийной службы 104 выехала на место аварии, как только на экстренный номер 104 поступило сообщение о взрыве. Работники службы оперативно перекрыли газ в доме, чтобы спасатели ГСЧС смогли немедленно начать спасательные работы, ведь были разрушены перекрытия между 4 и 7 этажами, под которыми находились люди.

Дом по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 газифицирован, жильцы дома пользуются индивидуальными счетчиками газа. Работники "Киевгаза" в течение июня месяца снимали счетчики в указанном доме на плановую поверку.

В целом в этом году специалисты компании сняли на поверку более 5,5 тысяч индивидуальных счетчиков газа в домах Киева, из них более тысячи в июне.

"Это одна из обязательных услуг, которую компания предоставляет потребителям газа в соответствии с законом "О метрологии и метрологической деятельности", Кодексом газораспределительных систем. Она нужна для того, чтобы установить пригодность счетчика корректно отображать объемы потребленного газа. Все счетчики подлежат периодической поверке, период указан в паспорте каждого прибора", – пояснили в "Киевгазе".

В компании напоминают, что если вы почувствовали в помещении запах газа, нужно немедленно перекрыть краны на газовом приборе и вентили, которые подают газ к ним, проветрить помещение, открыв окна и двери, выйти из загазованного помещения, вызвать аварийную бригаду по телефону 104.

"Мы искренне сочувствуем жильцам дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, чьи родные погибли под обломками, и тем, чьи квартиры разрушены. Для нас этот взрыв был таким же шоком, как и для жителей дома", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Киевгаз" является распределение природного газа. Клиентами компании являются более 760 тыс. домовладений столицы, а также более 1,5 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Предприятие обслуживает 4,9 тыс. км газопроводов.

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Вообще-то если было 5 погибших,то вопрос "утечки газа" должен быть отброшен автоматом. 1. Очевидец (гуляющий с собакой) ясно сказал,что было 2 взрыва,и чувствовался запах взрывчатки.Очаг взрыва был в зале,а не на кухне-как такое может быть? 2. Дело было утром,когда все проснулись. Если бы была "утечка",то вонь от газа ,распространяемая через вентиляционные отверстия и входные двери и балкон проникла бы во все квартиры через вентиляционным каналам(они для подобных случаев и существуют),которую эти газовики регулярно проверяют под роспись и была бы учуяна мгновенно,люди себе не враги и знают о газе не по наслышке,подняли бы шум и были бы звонки в аварийку... 3. Также вонь была бы в подъезде и шахте лифта,обязательно,когда у нас в подъезде немного травил газовый кран ,вонь стояла на все 9 этажей.4.Странно что есть запись со смартфона в первые секунды после взрыва,где снимающий спокойно говорит,что "это взорвался газ",-откуда он это знал? 5.Почти все СМИ на этой версии газа настаивали,без расследования,создавая общественное мнение ,значит версия с газом маловероятна (народная примета).6. Кому это выгодно? а) частной Управляющей кампании, (незаконно заменившей государственный ЖЕК) ,введенной законами №№417,1565 с нарушением 11 статей Конституции Украины с 8ой попытки ВРУ. Эти законы признаны юристами "уродцами неизвестной правовой природы",но действуют до сих пор и деньги уходят в карманы аферистам а не в бюджет страны.По сути это те же "Рога и копыта" где ОСББ-зиц-председатели Фунты(для отсидки). Сейчас поднимется шум,и будет введена в действие скрытая норма в этих законах- ежегодное взимание с жильцов платы "за капремонт" в размере 2% от балансовой стоимости дома. Если подобный дом стоит 10 млн.долл,то разделив эту суммы на количество квартир-получим дополнительную "пайку" для страховиков.+ежемесячный платеж управляйке. в)Выгодно страховым кампаниям,ждущим подобного повода для грабежа всех проживающих в многоэтажках "корыстувачей житла",которые ранее были собственниками.Долго они выжидали подобного случая и наконец сраслось.г) Выгодно тем,кто на месте дома построит например казино.Мэр сразу сказал-сносить!. Умерла,так умерла.Понятно что деньги,уплаченные жителями дома за капиталку в течении 25 лет еще до введения законов №№417,1565 в действие и предназначенные на подобные случаи(а это десятки миллиардов долл) успешно освоены "реформаторами".и они типа не при делах. "Кошка бросила котят..."д) Выгодно газовикам,которые под шумок "об устаревших счетчиках",будут как и электрокампании пропихивать установку электронных счетчиков,которые не являются приборами учета,а являются мошенническими приспособлениями (наперстками) для обмана потребителей,как бытовых,так и промышленных. Так как ставя задачу своим штатным программистам АО"Рога и копыта" грабят всех имеющих электронные счетчики ,путем дистанционного изменения корректирующих коэфициентов счетчиков,используя известную им систему паролей. Для этого они и меняют старые счетчики на "бесплатные"- новые..Где бывает "бесплатный сыр" многих уже научили за 30 лет,но не всех. Но это отдельная тема. .Всем добра.
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23.06.2020 19:09 Відповісти

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