Причину взрыва в доме на Позняках установит экспертная комиссия, – "Киевгаз"

Окончательные выводы о причинах взрыва в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, в Киеве установит Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, "Киевгаз" уже предоставил всю необходимую информацию для ее работы.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя правления по производственным вопросам – главный инженер АО "Киевгаз" Андрей Лях, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сейчас наши сотрудники помогают правоохранительным органам выяснять причину трагедии: предоставили всю необходимую информацию и документы, которые помогут в расследовании. Кроме того, была создана комиссия в компании для выяснения обстоятельств аварийной ситуации", – сообщил главный инженер "Киевгаза".

В компании подчеркнули, что бригада аварийной службы 104 выехала на место аварии, как только на экстренный номер 104 поступило сообщение о взрыве. Работники службы оперативно перекрыли газ в доме, чтобы спасатели ГСЧС смогли немедленно начать спасательные работы, ведь были разрушены перекрытия между 4 и 7 этажами, под которыми находились люди.

Дом по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 газифицирован, жильцы дома пользуются индивидуальными счетчиками газа. Работники "Киевгаза" в течение июня месяца снимали счетчики в указанном доме на плановую поверку.

В целом в этом году специалисты компании сняли на поверку более 5,5 тысяч индивидуальных счетчиков газа в домах Киева, из них более тысячи в июне.

"Это одна из обязательных услуг, которую компания предоставляет потребителям газа в соответствии с законом "О метрологии и метрологической деятельности", Кодексом газораспределительных систем. Она нужна для того, чтобы установить пригодность счетчика корректно отображать объемы потребленного газа. Все счетчики подлежат периодической поверке, период указан в паспорте каждого прибора", – пояснили в "Киевгазе".

В компании напоминают, что если вы почувствовали в помещении запах газа, нужно немедленно перекрыть краны на газовом приборе и вентили, которые подают газ к ним, проветрить помещение, открыв окна и двери, выйти из загазованного помещения, вызвать аварийную бригаду по телефону 104.

"Мы искренне сочувствуем жильцам дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, чьи родные погибли под обломками, и тем, чьи квартиры разрушены. Для нас этот взрыв был таким же шоком, как и для жителей дома", – подчеркивается в сообщении.

Напомним, основной сферой деятельности АО "Киевгаз" является распределение природного газа. Клиентами компании являются более 760 тыс. домовладений столицы, а также более 1,5 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Предприятие обслуживает 4,9 тыс. км газопроводов.