С начала года "теплых кредитов" выдано на 600 миллионов
С начала действия программы "теплых кредитов" в 2020 году уже более 57 тыс. семей стали ее участниками и привлекли более 600 млн грн на энергоэффективность.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
За прошедшую неделю банки предоставили еще больше 75 млн грн кредитов, а именно:
- более 53 млн грн - на энергоэффективные меры в частных домах;
- более 20 млн грн - для ОСМД и ЖСК;
- 1,8 млн грн - домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.
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