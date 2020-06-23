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С начала года "теплых кредитов" выдано на 600 миллионов

С начала года

С начала действия программы "теплых кредитов" в 2020 году уже более 57 тыс. семей стали ее участниками и привлекли более 600 млн грн на энергоэффективность.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

За прошедшую неделю банки предоставили еще больше 75 млн грн кредитов, а именно:

  • более 53 млн грн - на энергоэффективные меры в частных домах;
  • более 20 млн грн - для ОСМД и ЖСК;
  • 1,8 млн грн - домохозяйствам на установку твердотопливных котлов.

Автор: 

кредит (3282) енергоефективність (392)


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