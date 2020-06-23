Выплаты по внешним долгам в третьем квартале превысят $6 миллиардов, – НБУ

Валовой объем выплат государственного и частного сектора по долгам перед нерезидентами во втором квартале должен составить $4,66 млрд, в третьем квартале – $6,22 млрд, а в четвертом – $5,06 млрд.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В том числе правительство в третьем квартале должно выплатить кредиторам-нерезидентам $3,53 млрд (во втором квартале выплаты должны составить $1,73 млрд), Нацбанк – $360 млн (во втором квартале – $45 млн), другие депозитные корпорации (преимущественно банки) – $390 млн (во втором квартале – $268 млн).

Другие секторы экономики, включая кредиты под госгарантии, в третьем квартале должны погасить $1,37 млрд (во втором квартале – $2,23 млрд), выплаты по межфирменному долгу составят $574 млн (во втором квартале – $377 млн).

Отдельно Нацбанк уточняет, что объем выплат для нерезидентов по гривневым ОВГЗ в третьем квартале составит 10,2 млрд грн (во втором квартале – 8,4 млрд грн).

Как сообщалось, по данным НБУ, валовый внешний долг Украины к концу марта 2020 года составил $120,33 млрд, что на $1,41 млрд, или 1,2%, меньше, чем кварталом ранее.