Россия задолжала Украине $500 миллионов за базирование флота в Крыму, – МИД

Россия вопреки действующему договору не платит за базирование Черноморского флота в Крыму.

Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил в интервью Укринформу, передает БизнесЦензор.

"Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории", – сказал Бондар.

Заместитель министра добавил, что Россия должна платить за базирование Черноморского флота в Крыму около $100 млн в год, однако с 2014 года никаких выплат не происходит.

"Но Россия будет долго платить не только по договорам, но и за то, что она сделала, решив агрессию против Украины и оккупировав часть нашей территории. Ведь, кроме международных исков Украина против России, есть еще иски государственных и частных компаний", – добавил Бондар.

Напомним, соглашение о размере оплаты пребывания российских военных кораблей в Севастополе было достигнуто на переговорах Дмитрия Медведева и Виктора Януковича в 2010 году (так называемые "харьковские соглашения").

Согласно договоренности, страны с 2017 года продлевали на 25 лет соглашение о базировании флота. Арендная плата устанавливалась в размере $100 млн в год в обмен на скидку на российский газ в размере 30%.