Volkswagen планирует купить компанию по прокату автомобилей Europcar

Автоконцерн Volkswagen ведет переговоры о покупке компании по прокату автомобилей Europcar Mobility Group, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

В 2006 году Volkswagen продала Europcar за 3,32 млрд евро ($3,7 млрд) в рамках принятой программы по сокращению расходов. Источники отметили, что заинтересованность носит предварительный характер, немецкий концерн планирует провести комплексную проверку и оценку актива.

Europcar – одна из крупнейших компаний на рынке проката автомобилей в Европе была основана в Париже в 1949 году. Имеет собственные представительства, франчайзи и партнеров более чем в 145 странах мира. Собственником бренда Europcar является инвестиционная компания Eurazeo.

Europcar из-за пандемии коронавируса терпит убытки. Рыночная капитализация составляет 390 млн. Евро ($441 млн), а чистый долг на конец марта составлял более 1 млрд евро. О проблемах в компании по прокату автомобилей сообщалось еще осенью 2019 года. Как сообщал Bloomberg, 14 ноября Eurazeo проводила "стратегический обзор" по продаже всей свой доли или ее части. Тогда рыночная стоимость компании оценивалась в 660 млн евро ($734 млн).

В мае другой крупный сервис проката автомобилей Hertz подал заявление о банкротстве из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Как пояснили в компании, сокращение бронирований привело к резкому снижению выручки.