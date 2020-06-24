Польше нужны украинские заробитчане для пищевой промышленности и логистики, – исследование

В пищевой промышленности, логистике, деревообработке, производстве бытовой техники Польши на данный период наблюдается востребованность рабочей силы из Украины.

К таким выводам пришел Аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal, проведя исследование вакансий для рабочих на рынке труда Польши, сообщает БизнесЦензор.

Исследование базируется на полученных данных при опросе клиентского сектора компании, изучения открытых данных отраслевых бизнес-ассоциаций Польши, а так же официальных статистических данных.

На период июня 2020 года, можно прогнозировать, что до конца текущего года в секторах экономики сохранятся вакансии для украинских трудовых мигрантов в следующем процентном соотношении:

Пищевая промышленность – 38%

Логистика – 17%

Деревопереработка и мебельная промышленность - 15%

Cтроительство - 11%

Производство бытовой техники -10%

Cезонные сельскохозяйственные работы - 10%

Ресторанный и отельный бизнес (HoReCa) - 5%

Пищевая промышленность Польши – лидер среди отраслей, готовых предложить украинцам наибольшее количество вакансий. Многие продовольственные компании фиксировали рекорд продаж в начале пандемии, а также традиционно высокий спрос на пасхальные праздники. По данным Главного статистического управления Польши производство некоторых продуктов питания увеличилось до почти 200 %.

В основном это касалось продуктов с длительным сроком хранения - консервы, крупы и мука. Сейчас компании пищевой промышленности уже начали подготовку к рождественским праздникам. Рыбзаводы, куриные фабрики, фабрики по производству сладостей нуждаются в рабочей силе летом, но и осенью прогнозируемо спрос на рабочую силу не упадет в случае второй волны пандемии.

Что касается логистики Польши, то значительное количество вакансий в ней, объясняется тем, что пандемия изменила поведение потребителей и для многих онлайн-компаний наступили "золотые времена" торговли. Многие магазины и продуктовые сети, которые до сих пор фокусировались исключительно на традиционных каналах продаж, сейчас привлекают клиентов к онлайн-покупками. Крупные продуктовые сети продолжают открывают дистрибуционные центры, куда нужны специалисты по логистике, складские рабочие или операторы погрузки.

Достаточно неожиданно на третье место по объему новых вакансий вышла мебельная промышленность и деревообработка, потому что изначально настроение было гораздо более пессимистичным. Сегодня для отрасли есть шанс выйти в ноль и не понести убытков. Польские потребители начали активно покупать мебель, но более дешевую. Поэтому сейчас отрасль серьезно ориентируется на внутреннего покупателя, тогда как экспорт остается неопределенным.

В отрасли производства бытовой техники так же произошел большой скачок в данной сфере из-за эффекта отложенного спроса. В результате производители даже достигают минимального (0,5 %) роста в год. Само производство было cущественно ориентировано на экспорт. Но польские производители надеются, что их продукция будет более конкурентоспособна за счет более низкой цены по сравнению с аналогами из других стран ЕС.

Стабильность в вакансиях для украинцах продемонстрировало строительство, которое в гораздо меньшей степени, чем промышленность, "просело" из-за экономического спада Инвестиции в инфраструктуру, финансируемым из государственных средств и из ЕС на данный период стимулируют отрасль.

С вакансиями для украинских работников вернулся гостиничный и ресторанный бизнес, который пострадал наиболее. Ситуация постепенно улучшается во время курортного сезона на туристических направлениях – в условиях сложностей с заграничными путешествиями в этом году поляки отдают предпочтение внутреннему туризму. Отложенный спрос из-за пандемии уже спровоцировал туристический бум в июне. В сезон нужны будут работники в курортные зоны для работы в отелях, гостевых домах, гастрономических заведениях (рестораны, кафе, фудтраки, ларьки по продаже мороженого и фастфуда), пункты проката.

И стабильно дает сезонные вакансии сельскохозяйственный сектор. Украинцы постепенно начали возвращаться на поля, но дефицит рабочей силы все еще существенный. Сейчас нужны работники для сбора клубники и ягод, овощей и позднее - яблок.