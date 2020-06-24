"Харькогаз Сбыт" разработал пятый онлайн-сервис для клиентов

ООО "Харьковгаз Сбыт" открыл пятый по счету онлайн-сервис для бытовых потребителей газа - чат бот 7104ua в мессенджере Telegram. Сейчас онлайн-сервисами компании пользуются около 400 тыс. семей Харькова и области.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Харьковгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Ежегодно онлайн-сервисы ООО "Харьковгаз Сбыт" становятся все более популярными среди клиентов компании. Особая потребность в дистанционных возможностях, позволяющих бесконтактно получить счет, платить за газ, сверять состояние лицевого счета или получать консультацию, возникла во время введенного в Украине карантина. Благодаря сервисам подавляющее большинство вопросов решается бесконтактным способом, безопасно и в удобное для клиентов время. Каждый день новыми пользователями онлайн-сервисов становятся около 200 семей Харьковщины.

"ООО "Харьковгаз Сбыт" системно разрабатывает и обеспечивает новые возможности для пользователей газа. Современный ритм жизни вызывает у общества спрос на быстрое решение вопросов, уверенность в своей безопасности, возможность совершать определенные действия в удобное время. Многообразие сервисов ООО "Харьковгаз Сбыт" дает право выбора нашему клиенту - пользоваться тем, чему он больше доверяет или считает более удобным для себя", - отметила начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Харьковгаз Сбыт" Татьяна Харченко.

Чат-бот 7104ua в мессенджере Telegram не требует дополнительных регистраций. Для быстрого перехода в чат нужно только в поле поисковой системы мессенджера ввести 7104ua и перейти к чату.

С помощью онлайн-сервисов ООО "Харьковгаз Сбыт": личный кабинет на сайте 104.ua, чат ботов Telegram 7104ua, Viber 7104ua, мобильных приложений 104Mobile, 104Mobile Light можно:

- сверять состояние лицевого счета;

- получать электронный счет;

- контролировать зачисления оплаты на лицевой счет;

- смотреть историю платежей;

- осуществлять онлайн-расчеты за потребленный газ