Евросоюз может запретить въезд для украинцев из-за распространения коронавируса (обновлено)

Власти Евросоюза обсуждают список стран, для которых с 1 июля будет снят запрет на въезд в ЕС в качестве ослабления мер, введенных из-за пандемии коронавируса. По предварительным данным, Украина не попадает в этот перечень из-за роста заболеваемости коронавирусной болезнью.

По данным The New York Times, в предварительном варианте списка нет таких стран, как США и Бразилия, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

При составлении обоих списков власти ЕС основывались на данных о заболеваемости в странах. Ориентиром являлось среднее число новых случаев заражения за последние 14 дней в расчете на 100 тыс. человек. В ЕС в среднем этот показатель составляет 16. Первый вариант списка состоит из 47 стран, где уровень заболеваемости ниже, чем в среднем по ЕС. Другой включает 54 страны – в него включили государства, где показатели заболеваемости несколько хуже, чем в среднем по ЕС, но в пределах 20 новых случаев на 100 тыс. человек.

Как отмечает отраслевое издание avianews.com, исходя из этих критериев, Украина не попадает ни в первый, ни во второй зеленый список, поскольку числу заболевших превышает установленный порог.

Разделение государств на красную и зеленую зоны являются пока только рекомендациями, которые должны утвердить страны ЕС и Шенгенской зоны. В противном случае, когда каждое государство начнет устанавливать свои критерии допуска туристов, это может вновь привести к возобновлению внутренних границ в Европе, которые начали открывать с 15 июня.

В первой половине июня Еврокомиссия уже публиковала список стран, из которых рекомендовала разрешить въезд с 1 июля. В тот список вошли Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Косово и Северная Македония. Такое решение в Еврокомиссии объясняли тем, что в этих странах ситуация с коронавирусом лучше или, по крайней мере, не хуже, чем в Евросоюзе. При этом Еврокомиссия рекомендовала регулярно пересматривать список в соответствии с данными о распространении коронавируса.

Как сообщалось, в Украине за прошедшие сутки было зафиксировано 940 новых случаев заражения коронавирусом, что является новым рекордом. За сутки в Украине от коронавируса скончались 16 человек. Общее количество выявленных случаев коронавируса составляет 38 074.