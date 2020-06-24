Dragon Capital купила фармацевтический логистический комплекс возле Киева

Компания Dragon Capital завершила сделку по приобретению логистического комплекса "Фалби" общей площадью 13,800 кв. м, который находится в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Dragon Capital сообщает БизнесЦензор.

"Специализированный фармацевтический логистический комплекс был введен в эксплуатацию в 2009 году и находится возле с. Святопетровское, в Киево-Святошинском районе Киевской области. Объект был приобретен в рамках процедуры выполнения судебного решения на торгах, организованных государственной системой электронных торгов "СЕТАМ" в интересах Укрэксимбанка как кредитора", - сообщает компания.

"Фалби" станет одиннадцатым логистическим объектом и первым специализированным фармацевтическим складом в портфеле логистической недвижимости Dragon Capital, который сейчас включает в себя одиннадцать объектов, общей площадью 335 000 кв.м.

"На сегодняшний день складские площади составляют почти половину нашего портфеля коммерческой недвижимости", - говорит Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital.