БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 302 0

Dragon Capital купила фармацевтический логистический комплекс возле Киева

Dragon Capital купила фармацевтический логистический комплекс возле Киева

Компания Dragon Capital завершила сделку по приобретению логистического комплекса "Фалби" общей площадью 13,800 кв. м, который находится в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Dragon Capital сообщает БизнесЦензор.

"Специализированный фармацевтический логистический комплекс был введен в эксплуатацию в 2009 году и находится возле с. Святопетровское, в Киево-Святошинском районе Киевской области. Объект был приобретен в рамках процедуры выполнения судебного решения на торгах, организованных государственной системой электронных торгов "СЕТАМ" в интересах Укрэксимбанка как кредитора", - сообщает компания.

"Фалби" станет одиннадцатым логистическим объектом и первым специализированным фармацевтическим складом в портфеле логистической недвижимости Dragon Capital, который сейчас включает в себя одиннадцать объектов, общей площадью 335 000 кв.м.

"На сегодняшний день складские площади составляют почти половину нашего портфеля коммерческой недвижимости", - говорит Томаш Фиала, генеральный директор Dragon Capital.

Dragon Capital (150) логістика (24)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 