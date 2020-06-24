IKEA продает мебель из незаконной украинской древесины, – расследование

Исследование Earthsight, продолжавшееся 18 месяцев, показало, что компания Ikea продает буковые стулья, изготовленные из древесины, полученной путем незаконных рубок в лесах украинских Карпат, где живут исчезающие виды рысей и медведей.

Об этом со ссылкой на Earthsight сообщает БизнесЦензор.

Незаконная древесина была использована в производстве ряда известных товаров Ikea, в частности складных стульев, стульев из панелей Terje и популярных стульев к обеденному столу Ingolf.

"Эта незаконная заготовка древесины возможна из-за коррумпированности государственных лесохозяйственных предприятий, которые управляют большинством лесов Украины. Earthsight обнаружила, что незаконная вырубка лесов для производства буковых стульев Ikea продолжалась даже во время мирового локдауна в связи с COVID-19 в апреле 2020 года", - говорится в расследовании.

Многие мебели из ДСП с меламиновым покрытием Ikea также произведены из украинской древесины подозрительного происхождения.

Во время правления Виктора Януковича в 2011-14 годах на оффшорные счета его коррумпированных друзей от иностранных компаний поступали миллионы долларов - как взятки за доступ к лесоматериалам.

Исследование Earthsight показывает, что, с высокой вероятностью, древесина, за которую были уплачены такие взятки, впоследствии попала в Ikea.

За последнее десятилетие Ikea увеличила потребление древесины в два раза. Ежегодно она потреблять на 1,8-2,5 миллиона больше древесины, чем годом ранее. Для обеспечения поставок этой древесины и производства товаров по низким ценам Ikea возлагается на страны Восточной Европы и Россию.

Чтобы предотвратить попадание в свою цепь поставки древесины, заготовленной незаконно и с нарушением принципов постоянства, Ikea в основном полагается на Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC), которая создала систему зеленого маркировки древесины в мире. Ее символ - дерево с галочкой - можно найти на миллионах товаров из древесины и бумаги во всем мире.

Однако незаконная древесина в буковых стульях Ikea имеет сертификат FSC, как и многие бревна, за которые были заплачены взятки при Януковиче. Украинские лесоводы-информаторы рассказали Earthsight, как любезно ревизоры FSC общаются с их коррумпированным начальством и как легко обвести их вокруг пальца.

Такие неудачи FSC, как в Украине, повторяются во всем мире. Безумная незаконная вырубка леса. Расчистка огромных урочищ драгоценных лесов. Побои и убийства представителей местных общин. От Бразилии до Конго, от Перу до России можно говорить об этой проблеме, а фирмы, сертифицированные FSC, можно обвинить в соучастии.

В конце 2019 с Earthsight связался лесовод одного из лесхозов в Карпатах. Это свидетельство человека, который непосредственно работает в области лесозаготовки.

"Я десять лет проработал лесорубом в лесхозе. Я там много чего насмотрелся. Например, как наши лесоводы расширяют границы лесосеки в А, Б, В, или границы участков для заготовки для собственных нужд. То есть, если официально мы вырубаем 200 кубических метров древесины, то благодаря расширению границ участка, дополнительно вырубим еще 100 кубометров", - рассказал источник издания.

По его словам, такие практики распространены на каждой лесосеке в пределах лесхоза.

"Мы маркируем пределы лесосеки красной краской. Типичная лесосека имеет площадь до гектара, гектар или полтора гектара. Далее, по нашему усмотрению, мы можем отступать еще на пять метров от границы и снова обозначить новую границу краской. Следовательно, если на участке примерно 300 кубометров леса, мы дополнительно срубим еще 150-200 кубометров", - говорит он.

Источник также подтвердил, что представителям правоохранительных органов дают взятки, чтобы те закрывали глаза на незаконные рубки.

"Если приедут инспекторы, то они увидят, что все хорошо и дерева обозначены краской. Но площадь лесосеки увеличили. Никто не реагирует на такие нарушения. Инспекторов можно увидеть уже на подъезде к лесхозу. Поэтому наши дорогие лесоводы выходят им навстречу, дают взятку, и те уезжают", - рассказывает источник.

Он подтвердил, что также распространена практика незаконных санитарных рубок. По его словам, лесоводы могут говорить, что деревья повалил ветер, и использовать это как основание, чтобы срубить соседние здоровые деревья.

Он также рассказал, что лесоводы часто завышали цены на услуги подрядчиков или пользовались фиктивным договорам об оказании услуг, а разницу просто клали себе в карман.

Хотя такие тактики используют лесоводы почти во всех окружающих лесхозов, от собеседника исследователи узнали о новой схеме - когда незаконная деятельность в документах записывается на "мертвые души".

"В лесхозе есть люди, которые там на самом деле не работают, или, уже умерли. Все "неофициальные" работы записаны на них. В каждом лесхозе как минимум пять таких "людей".

Он сказал, что лесоводы обычно слишком напуганы, чтобы что-то сказать, и небезосновательно. Если им и удается выступить, то их сразу "берут под контроль".

"Собирается вся бригада, и так каждой бригаде говорят отдельно, что нужно молчать и делать то, что говорят. Все затихли и пошли делать, что им сказали. Людям нужно работать, семью кормить, жить дальше", - объяснил источник.

Расследование отмечает, что главным заготовителем незаконно срубленного бука в Украине является мебельная компания ООО "ВГСМ".

Во время интервью с местными журналистами директор "ВГСМ" объяснила, что компания была основана в 1992 году как поставщик для Ikea. До 2008 года владельцем "ВГСМ" была дочерняя компания Ikea - Swedwood, которую Ikea закрыла в 2008 из-за коррупции.

После этого компанию купил многолетний работник Ikea из Румынии Даниэл Михай Плопишан, который вновь открыл ее в 2010 году, чтобы производить буковые стулья для шведского гиганта.

"ВГСМ" является одним из крупнейших деревообрабатывающих предприятий страны, перерабатывает 40 000 кубометров древесины ежегодно, из которых делают почти полмиллиона буковых стульев. Почти весь свой товар экспортируют в ЕС, при этом заказчиком 96% всей продукции является Ikea.

"ВГСМ" покупает бук у лесхозов по всем Карпатам. Около 90% всех поставок приходятся на Великобычковский лесхоз. Большинство этой древесины заготавливает сама компания "ВГСМ", которая выступает подрядчиком для лесхоза.

Исследование Украинский природоохранной группы выявило нарушения законодательства в оценке воздействия на окружающую среду у четырех других поставщиков "ВГСМ" - в 2018-2019 предприятия из Хуста, Перечина, Болехова и Коломыи незаконно заготовили 78 тыс. кубометров древесины на 143 участках.

Товаротранспортные документы, к которым получила доступ Earthsight, показывают, что компания "ВГСМ" производит готовые стулья и буковые столешницы для прямого экспорта Ikea, а также продает буковую сырье, дуб и ясень на фабрику Ikea в Словакию.

Значительную часть экспортной продукции составляют полупродукты части мебели Ikea или буковые пиломатериалы, которые через Тису переправляют в Румынию, где их финальной обработкой занимается компания Plimob.