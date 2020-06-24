Нацкомиссия отложила вопрос повышения тарифов "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, перенесла рассмотрение вопроса повышения с 1 августа тарифов НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию на вечернее заседание 25 июня.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение принято на заседании Комиссии в среду.

Согласно проектам постановлений НКРЭКУ, рассматриваемым на заседании, планировалось повысить тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электрической энергии в 3,8 раза – до 596,48 грн/МВт-ч (здесь и далее - без НДС) с действующих 155,4 грн/МВт-ч, тариф на диспетчеризацию – в четыре раза, до 41,64 грн/МВт-ч с действующих 10,23 грн/МВт-ч.

По словам члена Комиссии Руслана Кайдаша, основными причинами повышения тарифа является увеличение объемов производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии, убыточная деятельность ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок"), а также необходимость погашения до конца 2020 года 40% задолженности перед производителями э\э из ВИЭ согласно подписанному с представителями отрасли Меморандуму об условиях поддержки ВИЭ. При этом Кайдаш отметил, что предусмотренное меморандумом снижение "зеленых тарифов" для СЭС и ВЭС не дает возможности существенно снизить объемы необходимых выплат объектам ВИЭ.

По мнению врио главы правления НЭК Владимира Кудрицкого, прежде чем принимать решение повышать тарифы, "Укрэнерго" необходимо осуществить другие антикризисные меры, в частности изменить механизм ПСО, дав возможность НАЭК "Энергоатом" напрямую, без привлечения "ГарПока", поставлять электроэнергию поставщикам универсальных услуг для населения. Кроме того он напомнил, что на рассмотрении парламента находится законопроект о сертификации "Укрэнерго", которым также предусматривается направление 1,4 млрд грн от продажи межгосударственных сечений для оплаты ВИЭ.

"Еще есть время для окончательного повышения нашего тарифа, чтобы предпринять определенные меры на рынке электроэнергии, чтобы он не был таким болезненным для промышленности", – отметил Кудрицкий.

В то же время он предупредил, что рассматриваемый комиссией тариф уже включает снижение "зеленых" тарифов, предусмотренное зарегистрированным в Верховной Раде законопроектом (№3658), и в случае его непринятия тариф на услуги "Укрэнерго" впоследствии будет еще выше.

Во ходе обсуждения проектов постановлений, в частности, представители Федерации работодателей и Федерации металлургов Украины отметили, что повышение тарифов крайне негативно скажется на конкурентоспособности украинской промышленности.

По данным исполнительного директора Федерации металлургов Сергея Беленького, повышение тарифов на электроэнергию приведет к дополнительным расходам промышленности на 28 млрд грн. При этом он уточнил, что металлургия потребляет около четверти всей производимой в Украине электроэнергии, тогда как результаты деятельности отрасли оставляют желать лучшего.

"Убытки отрасли за 2019 год составили 31 млрд грн, за первый квартал текущего года – еще минус 14 млрд грн", – отметил он.

Как сообщалось, уровень проплат "ГарПока" за произведенную ВИЭ электроэнергию с начала года составляет 29% и, по данным врио министра энергетики Ольги Буславец, на начало июня достиг порядка 14 млрд грн.