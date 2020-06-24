"Укртрансгаз" хочет получить принадлежавшие "Газпрому" акции "Газтранзита"

АО "Укртрансгаз" (УТГ) планирует получить в управление ранее взысканные у "Газпрома" акции ЧАО "Газтранзит", которые впоследствии были проданы АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Голдмен".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующий вопрос о предоставлении УТГ разрешения на получение в управление акций "Газтранзита" внесен в повестку дня Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на 24 июня.

Как сообщалось, принадлежавшие "Газпрому" акции "Газтранзита" были взысканы в рамках вынесенного Антимонопольным комитетом Украины штрафа российской компании. В феврале 2019 года 40,2% акций "Газтранзита" купил инвестиционный фонд "Голдмен" за 41 млн 024,755 тыс. грн, что на 2% выше их стартовой цены (40 млн 220,349 тыс. грн).

Конечным бенефициаром "Голдмена" на тот момент был указан Андрей Нестеренко, а управляющим партнером фонда является ООО "Группа компаний "Инвестиционные партнеры" народного депутата Андрея Журжия.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках досудебного следствия установило, что акции "Газтранзита" были проданы по заниженной цене, добившись наложения ареста на акции и передачи их в управление АРМА.

"Газтранзит" (Киев) создан для реализации межправительственных соглашений между Украиной и РФ, а также "Газпромом" и НАК "Нафтогаз Украины" (тогда - "Укргазпром") с целью увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона. До последнего времени "Нафтогазу" и "Газпрому" принадлежало по 40,2173913% "Газтранзита", а "Турусгазу" – 19,56521739%.

"Газтранзит" в 1999-2001 годах реализовал первую фазу проекта по наращиванию мощности магистрального газопровода – строительство компрессорной станции (КС) "Тарутино" (Одесская обл.), что позволило увеличить пропускную способность газопровода на 3,9 млрд куб. м в год – до 20 млрд куб. м в год. Промышленная эксплуатация новой станции началась в мае 2001 года. В июне 2005-го между одним из лупингов и переходом через р.Дунай в районе КС "Орловка" "Газтранзит" ввел в эксплуатацию технологическую перемычку протяженностью 1,6 км с узлом редуцирования газа. Реализованные мероприятия позволили увеличить пропускную способность газопровода Ананьев–Тирасполь–Измаил до 21,6 млрд куб. м в год.

В структуре компании также головной офис, занимающий трехэтажный особняк в центре Киева и жилой городок обслуживающего персонала КС "Тарутино" (Тарутинский р-н Одесской обл.).

В конце апреля 2020 года Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), объявило конкурс на управление акциями ЧАО "Газтранзит".