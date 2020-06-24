БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 598 3

Девять украинских банков могут нуждаться в докапитализации, – НБУ

Девять украинских банков могут нуждаться в докапитализации, – НБУ

Экспресс-тестирование Национального банка Украины выявило, что 9 украинских банков, в том числе два государственных, могут нарушить показатели достаточности капитала.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"В то же время было обнаружено, что девять банков могут нарушить показатели достаточности капитала, из них два – государственных", – сказано в сообщении.

НБУ отмечает, что это те же учреждения, которые имели негативные результаты стресс-тестирования и в прошлом, однако не предприняли достаточных мер для решения накопившихся проблем.

"Учитывая гарантированную поддержку правительством государственных банков, в зоне риска при текущем кризисе находятся банки, на которые совокупно приходится лишь 5% активов банковского сектора", – сообщает НБУ.

Чтобы оценить влияние текущего кризиса на банки, НБУ провел экспресс-стресс-тестирование. Оценено влияние на капитал 26 крупных банков макроэкономического сценария, который немного хуже, чем текущий прогноз НБУ, обнародованный в апрельском инфляционных отчете.

"Результаты стресс-тестирования оказались в целом лучше, чем в прошлом году, и показали, что большинство банков были готовы к текущему кризису", – сообщает НБУ.

банки (6963) НБУ (9279)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БЫЛО ОБНАРУЖЕНО!?, НЕ ПОНЯТНО, А ЧТО НУЖНО БЫЛО СДЕЛАТЬ, ЧТО НБУ ЭТО ОБНАРУЖИЛ РАНЬШЕ, ИЛИ ПРОСТО ДЕРЖАЛ ЭТО НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ.
показати весь коментар
24.06.2020 14:36 Відповісти
Дайте доступ на наш рынок европейским и американским банкам,наши идиоты не на что не способны,кроме воровства разумеется.
показати весь коментар
24.06.2020 14:38 Відповісти
Наша песня хороша, начинай сначала. Приветствуйте новое воровство на десятки миллиардов.
показати весь коментар
24.06.2020 16:29 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 