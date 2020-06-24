Крупные сети кинотеатров планируют возобновить работу 2 июля
Украинские сети Multiplex и "Планета Кино" готовятся к запуску кинотеатров 2 июля, открытия состоятся в Киеве и регионах, где не действует запрет местных властей.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
"Планируем открываться 2 июля - там, где не действует запрет от местных властей", - подтвердил совладелец сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач.
Вероятный запуск 2 июля подтвердил также СЕО сети кинотеатров Multiplex Роман Романчук.
По данным операторов, в Кабинете министров до сегодняшнего дня была неопределенность с датой и форматом запуска кинотеатров в Украине, как варианты рассматривались 2 и 31 июля.
При этом окончательного понимания, какими будут требования к кинотеатрам относительно обеспечения мер безопасности, пока нет. Один из вариантов – загрузка кинозала не более 50%, а также тщательная уборка и протирание поверхностей между сеансами, рассказал Романчук.
Мэр столицы Виталий Кличко в среду заявил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева в связи с постановлением Кабмина утвердила распоряжение о возобновлении работы кафе и ресторанов без детских комнат, а также театров, кинотеатров и бассейнов для индивидуальных тренировок.
Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки было зафиксировано 940 новых случаев заражения коронавирусом.
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