"Нафтогаз" назначил руководителем коммерческого подразделения европейского топ-менеджера

Правление НАК "Нафтогаз Украины" назначило директором дивизиона "Коммерция" Виллема Коппульса.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", на этой должности Коппульс будет отвечать за развитие сегмента розничной торговли газом, трейдинговой деятельности и построение эффективных каналов реализации природного газа, передает БизнесЦензор.

Правление компании также назначило Коппульса генеральным директором ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг".

Согласно приведенной в сообщении биографической справке, Виллем Коппульс сопровождал анбандлинг "Нафтогаза" и выделение ООО "Оператор ГТС Украины" как коммерческий советник от консорциума европейских газовых операторов, а именно – от Gasunie.

До этого он был директором по развитию бизнеса в регионе Россия и Украина ENGIE Europe NECST, более 25 лет отвечал за восточноевропейские рынки и Украину в крупнейших европейских энергетических и газовых компаниях: Gaz de France, EDF, GDF SUEZ, ENGIE.

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Напомним, в рамках адаптации структуры группы "Нафтогаз" к новым рыночным условиям Интегрированный газовый дивизион был расформирован на два новых дивизиона: "Коммерция" и "Разведка и добыча".

Дивизион "Коммерция" должен сфокусировать деятельность на реализации газа конечным потребителям после отмены действия PSO (возложение специальных обязанностей) с 1 июля 2020 года. Дивизион "Разведка и добыча" отвечает за разведку и добычу газа и жидких углеводородов, эффективные инвестиции и наращивание доказанных запасов в портфеле "Нафтогаза".