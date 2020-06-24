"Укрэксимбанк" выделил "Укравтодору" еще 5 миллиардов кредита под госгарантии

Государственный "Укрэксимбанк" 23 июля предоставил Государственному агентству автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") второй транш кредита в размере 5,08 млрд грн на два года и снизил процентную ставку по второму займу с 10,5% до 9,99% годовых.

Об этом сообщил председатель правления банка Евгений Мецгер в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Вчера продолжили финансирование самого масштабного обновления дорог за время независимости Украины – "Укрэксимбанк" предоставил "Укравтодору" вторую очередь средств в размере 5,08 млрд грн. Удалось и обеспечить для государственного агентства еще более привлекательные условия сделки – процентная ставка займа по второму траншу еще больше снижена по сравнению с базовой, до 9,99% годовых. Зато срок финансирования увеличился до двух лет",– написл Мецгер.

Как сообщалось, в апреле "Укрэксимбанк" и "Укравтодор" подписали соглашение о первом транше в 5,78 млрд грн под 10,5% годовых на обновление дорог из общей суммы финансирования в 19,3 млрд грн.

Для привлечения этих средств "Укравтодор" выпустил облигации серии "К" на общую сумму 5,78 млрд грн.

Напомним, Кабинет министров на заседании 1 апреля утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий для "Укравтодора" на общую сумму до 19,27 млрд грн.

В рамках реализации решения "Укравтодор" осуществит ​​эмиссию пяти серий облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией. Затем облигации "Укравтодора" выкупит государственный "Укрэксимбанк".

В январе Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн. В начале февраля законы подписал президент Владимир Зеленский.

Как отмечал Минфин в выводах к законопроекту, разработчиком не представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии.