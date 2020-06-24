Скандальный суд узаконил построенную под видом особняка многоэтажку на Подоле. ФОТО

Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил приказ Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева от 31 марта, которым было отменено право на начало строительных работ и регистрации декларации о готовности к эксплуатации жилого дома по ул. Мирная, 2/1.

Об этом свидетельствует решение судьи ОАСК Павла Григоровича, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

В частности, своим решением суд отменил приказ Департамента по вопросам ГАСК, согласившись с доводами застройщика. Основанием такого решения суд назвал то, что Департамент не провел проверку. А то, что приказ был принят на основе акта обследования участка по ул. Мирная, 2/1, работниками Департамента земельных ресурсов, суд не считает основанием для принятия соответствующих решений.

В Департаменте против таких доводов возражали, указывая на то, что никакой правовой нормой не регламентирован порядок выявления факта самовольного строительства, а следовательно обязанность проводить проверку отсутствует, если недостоверность указанных в декларациях данных очевидна.

Напомним, OK "ЖСК "Зеленый замок" 13 марта этого года подал уведомления о начале выполнения строительных работ по ул. Мирной, 2/1. А уже 19 марта зарегистрировал декларацию о готовности 11-этажного жилого дома к эксплуатации.

Это строительство противоречит Генплану Киева не отвечает заявленному классу последствий, поскольку участок по ул. Мирной, 2/1 относится к территории жилой усадебной застройки, где разрешено строительство жилых домов не выше 4 этажей. А по закону "О регулировании градостроительной деятельности", жилые дома более 4 этажа не могут быть отнесены к незначительным последствиям (СС1).

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Как сообщалось, по факту самоуправства застройщиков Шевченковское управление столичной полиции расследует уголовное производство, в рамках которого на незавершенное строительство наложен арест.

Согласно Генплану участок на ул. Мирной, 2/1 относится к территории жилой усадебной застройки. Это значит, что здесь можно строить частные дома не выше 3-4 этажей. Вместе с тем там строится 11-этажный дом.

Учредителями заказчика строительства ОК Жилищно-строительный кооператив "Зеленый замок" является сын Оксаны Билозир Ярослав Недзельский и бывшая помощница нардепа Билозир (в 2007-2008 годах) Марьяна Грабинская, а также Иван Влад и Йозеф Москович. Влад и Москович вместе являются соучредителями еще трех кооперативов – "Прима Эстейт", "Премьер Кристал" и "Эксон Премьер Шулявская".

Участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в частную собственность в 2004 году получила Оксана Билозир. В октябре 2016 года Билозир по договору суперфиция передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.

Как свидетельствуют данные Госреестра вещных прав на недвижимое имущество, 20 января этого года недостроенный многоэтажный жилой дом на ул. Мирной, 2/1 был продан лондонской компании "Симекс Ентерпрайзес" (Simex Enterprises), владельцем которой значится гражданин Коста-Рики.