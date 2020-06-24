Нацбанк присоединился к Международной сети регуляторов кредитных союзов

Национальный банк Украины присоединился к Международной сети регуляторов кредитных союзов (International Credit Union Regulators Network (ICURN) благодаря содействию проекта технической помощи USAID CAP.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка, передает БизнесЦензор.

Приобретение НБУ членства в международной организации состоялось при содействии проекту технической помощи USAID CAP.

Основной миссией сети ICURN является поддержка ее членов в эффективном регулировании деятельности кредитных союзов и кооперативов по предоставлению финансовых услуг путем обмена информацией, исследованиями, лучшими практиками в сфере надзора и осуществления координации между регуляторами на международном уровне.

Так, 23 июня 2020 года представители Национального банка приняли участие в ежегодной конференции ICURN, во время которой с презентациями выступили, в частности, представители Центробанка Ирландии, банка Англии, Резервного банка Индии, регуляторы других стран. в центре внимания всех выступлений оставалась о блематика COVID-19 и преодоление негативных последствий пандемии для деятельности кредитных союзов, а также роль и возможности регуляторов в этой сфере.

24 июня Национальный банк Украины принял участие в Ежегодном общем собрании организации как полноправный ее член.

Членство в ICURN, активное взаимодействие с регуляторами из более чем 30 стран и международный опыт позволит Национальному банку сформировать эффективную систему регулирования и надзора за деятельностью кредитных союзов, будет способствовать устойчивому развитию рынка финансовых услуг Украины.

ICURN - независимая, некоммерческая ассоциация, созданная в 2007 году, зарегистрирована в США, руководящим органом является независимый совет директоров (на добровольных началах), состоит из 9 комитетов. Сеть способствует продвижению руководящих принципов саммита G-20, которые призывают к усилению координации между регуляторами финансовых услуг.

Международная сеть регуляторов кредитных союзов ICURN является платформой для обмена между ее членами информацией, лучшими практиками, инструментами в сфере регулирования финансовых услуг. Членам сети предоставляется доступ к исследованиям и других материалов, разработчиком которых является ICURN. Членом ICURN может стать любая организация, в сферу ответственности которой в соответствии с уставными документами отнесены функцию надзора за финансовыми союзами.

Ключевые направления работы: рассмотрение практических аспектов надзора за кредитными союзами, тренинги из ключевых аспектов надзора, отчетности и внедрение международных норм/стандартов, инициирование исследований в области надзора за деятельностью финансовых союзов.

Формы работы ICURN: видеоконференции, вебинары, изучение мнения членов сети (с помощью отправки запросов), ежегодные конференции регуляторов и ежегодное общее собрание членов сети.

Сегодня членами сети являются представители финансового сектора из более 30 стран и юрисдикций.