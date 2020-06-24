Нацкомиссия утвердила план развития хранилищ газа стоимостью 13,5 миллиарда

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила план развития подземных хранилищ газа (ПХГ) АО "Укртрансгаз" на 2020-2029 годы с объемом финансирования 13 млрд 450,443 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно принятому на заседании комиссии 24 июня постановлению, финансирование на 2020 год предусмотрено в размере 576,896 млн грн, на 2021-2022 годы – 4 млрд 660,922 млн грн, на 2023-2029 годы – 8 млрд 212,625 млн грн.

Основными направлениями развития на 2020 год определена реконструкция ПХГ (207,164 млн грн), капитальный ремонт (4,167 млн грн) и реконструкция (212,946 млн грн) дожимных компрессорных станций, проектно-изыскательские работы (4,761 млн грн). В рамках плана развития на этот год запланирована закупка техники и оборудования (74,893 млн грн), а также работы по объектам ПХГ (72,965 млн грн).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей емкостью 31 млрд кубометров входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснонопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров), Вергунское (0,4 млрд кубометров).