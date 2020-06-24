Группа "Трейд Коммодити" продала собственную сеть АЗС
Группа компаний "Трейд Коммодити" продала принадлежащую ей сеть SKY бренду "БРСМ-Нафта".
Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на источники в обоих компаниях, передает БизнесЦензор.
"Мы решили выйти из розничного бизнеса, тем более смогли получить неплохую, как для кризиса цену за свои объекты", – сообщил источник в "Трейд Коммодити".
Он также сообщил, что компания продолжит работу в оптовом сегменте, а также займется развитием ресторанного бизнеса.
По данным издания, "БРСМ-Нафта" приобрела 17 из 22 станций SKY. Еще три АЗС были проданы другим покупателям, две – отошли партнерам по бизнесу.
Переход сети под управление "БРСМ-Нафта" также подтверждается данными Государственной налоговой службы. Так 22 июня компания оператор-сети "Евро Смарт Пауэр" получила лицензии на розничную реализацию топлива на две бывшие станции SKY в Полтавской области. Также на фасадах станций в Харьковской и Днепропетровской областях уже установлен логотип "БРСМ-Нафта".
После завершения сделки, сеть АЗС под брендом "БРСМ-Нафта" увеличилась со 173 (по данным Налоговой службы) до 190 объектов.
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Как сообщалось, группа "Трейд Коммодити" стала активным участником государственных тендеров в начале 2016 года . По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок топлива для Минобороны (в 2017 году – 60%) и 40% – для "Укрзализныци" (в 2017 году – 50%).
В целом в 2015-2018 годах группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.
По результатам 2019 года на нее приходилось свыше 50% всех поставок топлива для Минобороны и 30% для "Укрзализныци".
Также компания стала одним из крупнейших операторов мелкооптовой продажи топлива в южных регионах, импортируя дизтопливо и авиакеросин через порт Николаева.
Первая станция сети SKY была открыта в 2013 году Ее активный рост начался в 2015-2016 годах. До момента продажи сеть АЗС SKY состояла из 22 объектов в Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.
Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у "Трейд Коммодити". Все чиновники были отпущены из-под стражи и продолжили работу в министерстве.
По информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами "Трейд Коммодити" и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств.
Следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что финансирует "Трейд Коммодити".
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